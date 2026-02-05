El cuerpo fue descubierto por un trabajador de esa misma planta de residuos

Este caso guarda similitudes con uno ocurrido durante el pasado año 2025

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo del cadáver de un hombre en una planta de tratamiento de residuos de la Zona Franca de Barcelona, según han informado fuentes del cuerpo policial.

Como han avanzado diarios como el 'Ara' y han confirmado las citadas fuentes, el cuerpo fue descubierto por un trabajador de esta instalación sobre las 14:30 del 3 de febrero.

Muerte accidental

Durante la autopsia que se le ha realizado al cuerpo, se ha podido determinar que la muerte se debe a un accidente, ya que no se ha encontrado ningún indicio de criminalidad.

Las mismas fuentes han recordado que en abril de 2025 tuvo lugar un hecho similar a este: el cadáver de un hombre, que cayó accidentalmente al interior de un contenedor de basura y fue hallado en una cinta transportadora de la planta de reciclaje Ecoparc de Sant Adrià de Besos (Barcelona).