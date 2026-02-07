La cuñada de la mujer secuestrada junto a su pareja, un hombre, alertó a la Policía de lo sucedido

Una persecución policial por Corbera, en Valencia, acabó con la liberación y el arresto de un implicado

ValenciaDos personas secuestradas fueron liberadas este 6 de febrero por parte de la Policía Nacional y la Local de Xátiva, según han informado a Europa Press. Iban en el maletero de un coche por Corbera (Valencia).

Se trataba de un hombre y una mujer, cuya cuñada fue quien avisó a las autoridades de lo sucedido, a las 18 horas. En su llamada relató los hechos y trasladó la información que tenía.

Tal y como publica 'Las Provincias', tres individuos armados habían sorprendido a la pareja que viajaba en su turismo y los habían introducido a la fuerza en la parte trasera para darse a la fuga.

Persecución policial y arresto del conductor

Los agentes iniciaron una persecución al automóvil donde presuntamente estaban secuestradas ambas personas y a otro en el que habían huido los implicados.

La geolocalización del teléfono móvil de una de las víctimas ayudó a saber por dónde circulaban para alcanzarles con varias patrullas que se movilizaron de inmediato al conocer los hechos.

Finalmente, consiguieron dar con su ubicación y liberaron a la pareja en Les Coves, según detalla el citado medio valenciano, que especifica que allí hay unas viviendas levantadas en suelo que no es urbanizable.

Solo pudieron arrestar a uno de los secuestradores, mientras que los otros dos escaparon al cerco policial. Los seguirán buscando para detenerlos también.