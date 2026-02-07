Liberan a dos personas secuestradas en el maletero de un coche en Corbera, Valencia: un detenido tras una persecución policial
La cuñada de la mujer secuestrada junto a su pareja, un hombre, alertó a la Policía de lo sucedido
Una persecución policial por Corbera, en Valencia, acabó con la liberación y el arresto de un implicado
ValenciaDos personas secuestradas fueron liberadas este 6 de febrero por parte de la Policía Nacional y la Local de Xátiva, según han informado a Europa Press. Iban en el maletero de un coche por Corbera (Valencia).
Se trataba de un hombre y una mujer, cuya cuñada fue quien avisó a las autoridades de lo sucedido, a las 18 horas. En su llamada relató los hechos y trasladó la información que tenía.
Tal y como publica 'Las Provincias', tres individuos armados habían sorprendido a la pareja que viajaba en su turismo y los habían introducido a la fuerza en la parte trasera para darse a la fuga.
Persecución policial y arresto del conductor
Los agentes iniciaron una persecución al automóvil donde presuntamente estaban secuestradas ambas personas y a otro en el que habían huido los implicados.
La geolocalización del teléfono móvil de una de las víctimas ayudó a saber por dónde circulaban para alcanzarles con varias patrullas que se movilizaron de inmediato al conocer los hechos.
Finalmente, consiguieron dar con su ubicación y liberaron a la pareja en Les Coves, según detalla el citado medio valenciano, que especifica que allí hay unas viviendas levantadas en suelo que no es urbanizable.
Solo pudieron arrestar a uno de los secuestradores, mientras que los otros dos escaparon al cerco policial. Los seguirán buscando para detenerlos también.