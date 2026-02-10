Policía Local destapa una red de trabajadores agrícolas explotados en Algemesí, en Valencia

El cuerpo policial dará traslado de los hechos a las autoridades competentes para su correspondiente investigación

La Unidad Medioambiental de la Policía Local de Algemesí, en Valencia ha descubierto una red de trabajadores extranjeros explotados y en situación irregular durante los controles rutinarios vinculados a la prevención de robos en los campos y las inspecciones de cuadrillas sospechosas.

Cuando agentes de la Policía Local fueron a identificar a las personas implicadas, tres de ellas huyeron campo a través

Otro individuo agredió un agente con la intención de escapar, por lo que fue detenido, según ha explicado el Ayuntamiento de Algemesí en un comunicado. Finalmente, de las seis personas identificadas, únicamente dos disponían de permiso de residencia en España.

Posteriormente, se interceptó una pareja de mujeres extranjeras cuando trataban de abandonar el lugar con un vehículo de lujo. Según la información recogida, estas mujeres presuntamente actuaban como intermediarias entre una peladora y varias cuadrillas de trabajadores irregulares.

Las mujeres también hacían de vendedoras de cítricos a otras empresas. A través de esta intermediación, se introducía naranja gestionada con estos trabajadores y, entre los envíos, al parecer se incorporaba naranja hurtada.

Asimismo, presuntamente explotaban a personas de origen africano y sudamericano dedicadas a la recolección irregular de cítricos, captadas mediante redes sociales

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Algemesí, Kiko Reinoso, ha subrayado que esta actuación es "el resultado directo de la intensificación de los controles rutinarios que la Policía Local de Algemesí, con el buen trabajo de las patrullas medioambientales, está llevando a cabo a los campos del término municipal con el objetivo de prevenir robos de productos agrarios y detectar posibles estructuras organizadas que operan al margen de la legalidad".

En este sentido, ha destacado "la importancia de estos dispositivos preventivos para proteger el sector agrícola, garantizar la trazabilidad de los productos y combatir tanto el hurto de cosechas como la posible explotación de personas en situación irregular".

Gracias a los controles rutinarios vinculados a la prevención de robos de productos agrarios a los campos, la Policía Local de Algemesí ha podido ratificar las sospechas que personas extranjeras, establecidas en poblaciones vecinas, se encuentran en situación irregular o de explotación.