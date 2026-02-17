Nico y Mirian, la primera pareja en conseguir uno de los pisos de protección oficial en Alzira: llevaban acampando desde el sábado

Tres días de acampada junto a una inmobiliaria de Alzira para acceder a un piso de protección oficial

Nico y Mirian han sido uno de los primeros en conseguir una de las 123 viviendas de protección oficial en Alzira. Celebraban a las puertas de la inmobiliaria donde han estado haciendo cola día y noche la firma de lo que será en unos años su casa.

Desde las siete de la mañana del fin de semana que la pareja decidió coger unas sillas, mantas, comida y agua para hacer cola durante mucho tiempo y conseguir un piso de protección oficial. Ellos llevaban tres años de alquiler, pero como explicaron para ‘Informativos Telecinco’, no se podían permitir ahorrar para poder pagar una casa suya y así poder formar una familia.

La pareja ha elegido un ático de 60 metros cuadrados que les costara unos 150.000 euros. La adjudicación era por orden de llegada. El resto de viviendas se han ido entregando poco a poco, por orden de llegada. A últimas horas de la mañana ya solo quedaban media decenas de viviendas.

La oferta de la promoción

Hay gente que todavía sigue esperando en la puerta de la inmobiliaria para ver si son los siguientes en conseguir una oportunidad como esta. Esta promoción ofrece pisos desde 119.000 a 155.000 euros más IVA. Unas cantidades propias de otra época. Además, se ofrecen cómodos plazos para abonar la entrada. "A la firma tenemos que pagar el 10% del valor del piso y después en dos años hay que pagar el otro 10% que falta. Unas condiciones que son asumibles para nosotros", asegura Miriam.

La empresa tiene previsto empezar con la firma de los contratos de compraventa a partir de los meses de marzo o abril y la entrega de llaves a partir de enero de 2028. Para acceder a la promoción, los interesados deben tener la nacionalidad española, no tener ninguna vivienda en propiedad y que la unidad familiar no supere los 54.600 euros de ingresos.