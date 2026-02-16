Carlos Plá Valencia, 16 FEB 2026 - 12:29h.

Sentados en sillas y hamacas y durmiendo con sacos de dormir buscan garantizarse el acceso a una de las 123 viviendas de promoción pública que salen a la venta este martes

Llevan tres días haciendo cola para optar a una vivienda pública: "Tenemos que aprovechar las pocas oportunidades que salen"

Compartir







La escasez de vivienda asequible ha provocado que un grupo de jóvenes pase tres días y tres noches frente a una inmobiliaria de Alzira (Valencia) para acceder a un piso de protección oficial (VPP).

Sentados en sillas y hamacas y durmiendo con sacos de dormir, tendrán que mantener la cola hasta este martes 17 de febrero a las 10 de la mañana, que es cuando se abre el plazo de inscripción en la inmobiliaria designada por el promotor, un empresario valenciano que va a construir 123 viviendas con unas condiciones que facilitan el acceso a los compradores.

Con la preinscripción, los jóvenes buscan asegurarse una de esas viviendas, ya que el promotor ha confirmado que se respetará el orden de inscripción en la lista de prerreservas, siempre que cumplan con los requisitos para acogerse a la oferta.

Nico y Mirian son los primeros de la cola. Llegaron el sábado a las 7 de la mañana. Desde entonces han tenido que soportar viento, frío y lluvia, aunque les compensa con tal de acceder a su primera vivienda. "Llevamos tres años de alquiler y, aunque la propietaria se ha portado muy bien, queremos una vivienda propia para el futuro y tener hijos", explica Nico. Junto a él, sentada en otra silla y tapada con ropa de abrigo, Mirian afirma que "la vivienda está muy mal y los salarios tampoco acompañan. ¿Cómo vamos a pagar una entrada si no podemos ahorrar? Todos los jóvenes estamos así".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Condiciones de la promoción

Con los precios de la vivienda disparados, esta promoción ofrece pisos desde 119.000 a 155.000 euros más IVA. Unas cantidades propias de otra época. Además, se ofrecen cómodos plazos para abonar la entrada. "A la firma tenemos que pagar el 10% del valor del piso y después en dos años hay que pagar el otro 10% que falta. Unas condiciones que son asumibles para nosotros", asegura Miriam.

Con el frío metido en el cuerpo, Andrea guarda el turno que hasta esta mañana ocupaba su novio, que ha tenido que irse a trabajar. "Lo vimos anunciado en Facebook por la inmobiliaria y nos vinimos a coger turno", explica.

La empresa tiene previsto empezar con la firma de los contratos de compraventa a partir de los meses de marzo o abril y la entrega de llaves a partir de enero de 2028. "Sabíamos que había interés porque hace muchos años que no se hace una promoción de este tipo en Alzira, pero no esperábamos que fueran a acampar. El martes va a ser un gran día", explica Rubén Martí, responsable de la inmobiliaria.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para acceder a la promoción, los interesados deben tener la nacionalidad española, no tener ninguna vivienda en propiedad y que la unidad familiar no supere los 54.600 euros de ingresos.