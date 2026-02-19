Confirman la muerte de Andrés, el joven músico de 27 años desaparecido en Paterna, Valencia
El grupo "La Llave de Yggdrasil", al que pertencía Andrés Martínez, ha confirmado la muerte del joven desaparecido el pasado 15 de febrero, aunque no han trascendido las causas
La Llave de Yggdrasil, el grupo de música al que pertenecía Andrés Martínez como teclista, ha confirmado a través del medio especializado en música folk y metal Brutal Folk Metal, el fallecimiento del joven de 27 años desaparecido el pasado domingo 15 de febrero en Paterna (Valencia). "Hoy no hay brindis ni canciones. Hoy solo queda el silencio y el respeto", señalan desde la cuenta de Instagram del medio.
El 15 de febrero, Andrés fue visto sobre las 14:30 horas en la zona del metro Santa Rita, en Paterna. Según los datos difundidos por la Asociación SOS Desaparecidos, el joven medía entre 1,70 y 1,75 metros, era de complexión normal, tenía el pelo castaño, ojos marrones y usaba gafas graduadas. En el momento de su desaparición, Andrés llevaba una mochila con su ordenador y una chaqueta marrón.
La alarma saltó cuando el joven no acudió a su puesto de trabajo en Xàtiva y su teléfono móvil aparecía apagado.
Movilización
Tras la desaparición, familiares, amigos y personas anónimas compartieron activamente los mensajes de ayuda para tratar de localizarlo. La movilización en redes sociales fue constante, principalmente en Paterna y en todo el área metropolitana de Valencia. "Gracias a todos los que compartisteis y difundisteis cuando se pidió ayuda. La comunidad respondió con unidad y respeto", señalan desde el medio musical.
La confirmación de su fallecimiento ha sido comunicada por el medio musical Brutal Folk Metal, aunque no han trascendido la circunstancias del fallecimiento. "Enviamos todo nuestro cariño a su familia, amigos y compañeros de banda en estos momentos tan duros".
La noticia ha generado una profunda conmoción tanto en el entorno personal de Andrés como en la escena cultural vinculada al folk-metal, donde Andrés desarrollaba su actividad musical. "Que su recuerdo permanezca, como las raíces de Yggdrasil que sostienen lo que no siempre vemos".