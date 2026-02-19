Carlos Plá Valencia, 19 FEB 2026 - 12:13h.

El grupo "La Llave de Yggdrasil", al que pertencía Andrés Martínez, ha confirmado la muerte del joven desaparecido el pasado 15 de febrero, aunque no han trascendido las causas

Buscan a Airam, hijo de la cineasta Mercedes Afonso, un joven con espectro autista y altas capacidades, desaparecido en La Palma

Compartir







La Llave de Yggdrasil, el grupo de música al que pertenecía Andrés Martínez como teclista, ha confirmado a través del medio especializado en música folk y metal Brutal Folk Metal, el fallecimiento del joven de 27 años desaparecido el pasado domingo 15 de febrero en Paterna (Valencia). "Hoy no hay brindis ni canciones. Hoy solo queda el silencio y el respeto", señalan desde la cuenta de Instagram del medio.

El 15 de febrero, Andrés fue visto sobre las 14:30 horas en la zona del metro Santa Rita, en Paterna. Según los datos difundidos por la Asociación SOS Desaparecidos, el joven medía entre 1,70 y 1,75 metros, era de complexión normal, tenía el pelo castaño, ojos marrones y usaba gafas graduadas. En el momento de su desaparición, Andrés llevaba una mochila con su ordenador y una chaqueta marrón.

PUEDE INTERESARTE El exmarido y padre de la mujer y la hija degolladas en Xilxes declara que acudió a la casa tras recibir una foto de su hija muerta

La alarma saltó cuando el joven no acudió a su puesto de trabajo en Xàtiva y su teléfono móvil aparecía apagado.

Movilización

Tras la desaparición, familiares, amigos y personas anónimas compartieron activamente los mensajes de ayuda para tratar de localizarlo. La movilización en redes sociales fue constante, principalmente en Paterna y en todo el área metropolitana de Valencia. "Gracias a todos los que compartisteis y difundisteis cuando se pidió ayuda. La comunidad respondió con unidad y respeto", señalan desde el medio musical.

PUEDE INTERESARTE Los dueños de un perro al que mataron en A Coruña piden analizar el ADN para dar con la persona responsable

La confirmación de su fallecimiento ha sido comunicada por el medio musical Brutal Folk Metal, aunque no han trascendido la circunstancias del fallecimiento. "Enviamos todo nuestro cariño a su familia, amigos y compañeros de banda en estos momentos tan duros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La noticia ha generado una profunda conmoción tanto en el entorno personal de Andrés como en la escena cultural vinculada al folk-metal, donde Andrés desarrollaba su actividad musical. "Que su recuerdo permanezca, como las raíces de Yggdrasil que sostienen lo que no siempre vemos".