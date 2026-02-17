“Creemos que ayer sufrió un colapso de autismo, y hoy puede estar en un estado alterado de conciencia”, ha relatado su madre.

La familia explica que si alguien le ve "debe ir despacio, sin brusquedad, ni acercarse de repente” y da teléfonos de contacto.

Familiares y autoridades han activado un dispositivo de búsqueda para localizar a Airam, un joven con espectro autista y altas capacidades que desapareció este lunes. Airam es hijo de la conocida cineasta palmera Mercedes Afonso, quien ha hecho un llamamiento desesperado a través de las redes sociales para intentar dar con su paradero.

“Creemos que ayer sufrió un colapso de autismo, y hoy puede estar en un estado alterado de conciencia”, ha relatado su madre al Diario.es. “Puede estar desorientado, tener miedo, y estar muy desconfiado si se le llama por su nombre, puede tener dificultades para comunicarse y procesar información. Se debe ir despacio, sin brusquedad, ni acercarse de repente”.

“Creemos que cogió una guagua entre las 16:00 y 17:00 horas de ayer con destino Santa Cruz de La Palma, pero que quizás se bajó en alguna parada anterior, y tenía intenciones de ir al aeropuerto. A él no le gustan las aglomeraciones de personas”, subraya su madre. “Mi última comunicación con él fue sobre las 18:00 horas y no sabía dónde estaba, y después se apagó su móvil”, señala.

“Si le ven, por favor, pueden contactarnos, o si le vieron ayer en algún sitio, para intentar tener más clara su ruta”, ruega la familia. Los teléfonos de contacto son 609155345, 661924972 y Cecoes 112.

Mercedes ha documentado la vida de su hijo

Durante doce años, Mercedes ha documentado la vida de su hijo Airam, diagnosticado con TEA y PANDAS en el documental 'El mapa para tocarte' (2026) que competirá en la Sección Oficial de Documentales Largometrajes de la 29º edición del Festival de Málaga.

En la sinopsis del documental se señala que "su enfermedad le provoca brotes repentinos que surgen como un volcán". Este despierta y despliega su fuerza sin aviso en medio de la calma, al igual que ocurre en la Isla de La Palma, el lugar que habitan. Rodar es la manera que encuentra una madre de poder tomar distancia y a la vez de tenderle una mano a su hijo para acercarlo.

“En las crisis, comencé a grabar a mi hijo, para que me creyeran, y para mostrarle a los médicos cómo estaba y cómo iba evolucionando. Cuando cogí el móvil en aquellos momentos, me di cuenta, que hacía un efecto de filtro, por mi mirada como cineasta, y ese filtro, atenuaba el dolor momentáneamente. Cuando mejoró, después de la época más dura, pensé que si contábamos nuestra historia, podíamos ayudar a otras familias y se lo propuse a mi hijo. El tenía en ese momento 13 años, mi sorpresa fue, que él me dijo que sí, un sí rotundo. Ahí nació la idea de esta película", señala la directora en sus notas sobre la producción.

"Yo necesitaba mucha fuerza en aquellos momentos tan difíciles, de cuidados continuos, día y noche. Fueron muchos años en el que mi profesión tuvo que parar, y con la idea de esta película, me di cuenta, que el cine me estaba salvando a mí, para darme la fuerza que necesitaba para sostener a mi hijo y a mi hija, y comencé a documentar con mi móvil nuestra vida, pasaron muchas cosas más durante todos estos años. Mi deseo es que esta película pueda servir, quizás, para dar fuerza y esperanza a otras personas.“

Mercedes Afonso (El Paso, 1971) es guionista, directora y productora de cine. Es licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte por la ULL y diplomada en Dirección Cinematográfica y Guion por Septima Ars (Madrid). En su filmografía encontramos, entre otros, El amor se mueve (2008), Madres bajo la piel (2012), Autobiografía (2024) y La vida en las manos (2012).

Ahora, pide ayuda para encontrar a su hijo.