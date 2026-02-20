El pasado 13 de febrero sufrió una nueva agresión en la que resultó herida en el abdomen con un cuchillo.

La única buena noticia en todos estos casos es que la fallera ha salido viva de todos sus altercados.

A Begoña de la Concepción, Fallera Mayor de València de 1983 la mala suerte la persigue desde que logró su corona, como si de una maldición se tratara. Un dato demuestra el mal fario que la acompaña: desde entonces ha sufrido, según desvela el diario Levante, seis robos y cinco agresiones. La úlltima, el pasado 13 de febrero, cuando sufrió otra agresión en la que resultó herida en el abdomen con un cuchillo y tuvo que ser intervenida de urgencia en el hospital.

Según los datos conocidos, el asaltante —un varón joven— se acercó a la víctima y la arrinconó para sustraerle sus pertenencias. Tras apoderarse del monedero, intentó quitarle la alianza y, al no conseguirlo, la hirió en la zona abdominal. La investigación sigue abierta y se están revisando cámaras de seguridad del entorno para tratar de identificar al autor de los hechos. Por el momento no constan detenciones.

Un asalto tras otro

El infortunio se ha cebado con ella, a tenor de sus declaraciones en los medios locales. El 13 de febrero de 1984, justo el día antes de entregar su reinado, Begoña declaró que había sido asaltado por un tipo. La siguiente agresión se produjo el 24 de marzo de 1988, al ser pinchada con una navaja.

El tercer atraco y agresión se produjo al ser golpeada con la culata de una pistola en una joyería que ella misma abrió en la localidad de Burjassot pero que finalmente cerró. El cuarto, tuvo lugar el 26 de noviembre de 2007 con una navaja. La quinta agresión sucedió en otro de sus negocios, un restaurante en Burjassot. Esta vez fue atacada por un menor con un cuchillo.

Y la última hace apenas unos días. La única buena noticia en todos estos casos es que la fallera ha salido viva de todos sus altercados. La fallera reconoce que ya tiene "miedo a volver a salir a la calle", y la verdad, visto lo visto, motivos no le faltan.