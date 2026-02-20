El juez envía a prisión al joven detenido por matar a la pareja de su madre en Barcelona

El joven, de 20 años, fue detenido el pasado martes por la noche por los Mossos d'Esquadra

Detenido un joven de 20 años por matar a su padrastro en el barrio de Sant Andreu con un cuchillo

Compartir







El juzgado de guardia de Barcelona ha enviado este viernes a prisión preventiva por un delito de homicidio al joven de 20 años acusado de matar con arma blanca a la pareja de su madre en el barrio de Sant Andreu de la capital catalana.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSC), el juzgado de guardia de Barcelona ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, en una causa abierta por un delito de homicidio.

El joven, de 20 años, fue detenido el pasado martes por la noche por los Mossos d'Esquadra, por herir gravemente al hombre que era pareja de su madre. Fue el propio joven quien a las 20:00 horas de ese mismo día llamó al teléfono de emergencias 112 avisando de que había herido a un hombre con un arma blanca en su domicilio.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que hallaron a la víctima herida de gravedad, por lo que le realizaron maniobras de reanimación. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario en estado grave, donde finalmente falleció el miércoles