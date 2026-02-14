Iván Sevilla 14 FEB 2026 - 14:15h.

"Peligro extraordinario" en Castellón: la Aemet da aviso rojo en toda la provincia por fuertes rachas de viento

La DGT ha restringido velocidades y también el adelantamiento para vehículos pesados en vías de Castellón

CastellónLa borrasca Oriana que está azotando a España este 14 de febrero ha obligado a suspender trenes del Corredor Mediterráneo, además de a limitar la velocidad en carreteras de Castellón. Todo esto por los vientos huracanados.

Después de que las fuertes rachas de Nils ya llevasen a mandar el primer mensaje Es-Alert en Cataluña hace días, los avisos rojos y naranjas emitidos por la Aemet para el actual temporal mantienen en alerta a la Comunidad Valenciana también.

En este contexto meteorológico, por el peligro que conllevan los trayectos para la seguridad de trabajadores y pasajeros, Renfe ha suprimido los servicios ferroviarios de Media y Larga Distancia entre la región valenciana y la catalana.

Por lo tanto, la suspensión afecta a los trenes de Euromed e Intercity para esta jornada en la que están soplando vientos de hasta 130 kilómetros por hora en la provincia castellonense y de hasta 100 en la de Tarragona.

Con rachas algo por debajo de esos números, pero igualmente peligrosas, los viajes de convoyes del Corredor del Levante, entre Castellón y Valencia, han quedado cancelados. Así lo ha comunicado Renfe.

La operadora ha habilitado los cambios y las anulaciones gratuitas para las personas afectadas por esta medida adoptada, que tenían billetes ya comprados con antelación. Sí se mantienen en funcionamiento el Cercanías de Castellón.

Circulación a 80 km/h y camiones sin poder adelantar en Castellón

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado a las 9:44 horas que tomaba medidas respecto a la circulación por carreteras de la provincia castellonense. El motivo era el mismo: los vientos huracanados.

Así pues, los conductores tienen limitada la "velocidad a 80 kilómetros por hora" en todas las vías y, además, los vehículos pesados como camiones tienen "prohibido realizar adelantamientos".

"Deben mantenerse en el carril derecho", ha recordado la DGT, que más tarde, a las 13:09 horas, ha comunicado nuevas restricciones para ellos en el mismo territorio y concretamente, en la AP-7:

Desvío sentido sur en Vinaroz, punto kilométrico 346,6.

Desvío sentido norte en Segunto, punto kilométrico 297.

"Evitar desplazamientos no esenciales, mejor quedarse en casa"

Desde la DGT han recordado que este 14 de febrero hay que "evitar desplazamientos no esenciales". "Reduce la movilidad para evitar posibles incidentes, mejor quedarse en casa", es el mensaje lanzado por el 112 en la Comunidad Valenciana.

También Protección Civil de Cataluña ha pedido a los ciudadanos que "limiten" sus viajes en zonas del sur catalán, Pirineo y Prepirineo debido a las condiciones meteorológicas adversas, sobre todo por el viento.

El 112 en la región ha registrado 378 llamadas desde las 00:00 horas y hasta casi las 11:30 horas, en las que se comunicaban caídas de ramas, y árboles o mobiliario urbano inestable.