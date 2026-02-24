Carlos Plá Valencia, 24 FEB 2026 - 14:28h.

Después de 15 meses de instrucción, la magistrada da un paso decisivo para investigar a Carlos Mazón por su responsabilidad en la gestión de la DANA que dejó 230 víctimas

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha elevado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Un paso decisivo para investigar a Mazón, que ha sido confirmado por el TSJCV en su cuenta de X, donde informa de la decisión de la magistrada que instruye la causa por la gestión de las inundaciones del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia y que dejaron 230 víctimas y numerosos daños materiales.

Por su condición de aforado, la competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV, ya que aunque dejó la presidencia de la Generalitat, mantiene su acta de diputado en Les Corts Valencianas.

Después de 15 meses de instrucción, en la causa solo figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias.