El búnker está ubicado en los sótanos de un edificio construido en 1930, durante la era estalinista

Casi dos millones de niños y niñas en Ucrania, atrapados en una guerra que no cesa y necesitados de ayuda urgente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha publicado un video del búnker donde vive y organiza la respuesta a la invasión rusa desde 2022, hace exactamente cuatro años. Kiev rinde homenaje a los casi 15.000 fallecidos en la ocupación de Rusia con el respaldo de la UE en pleno que ha acudido a los homenajes.

"Es en este despacho, esta pequeña habitación en el búnker de la calle Bankova mantuve mis primeras conversaciones con los líderes del mundo entero cuando comenzó la guerra", comenta Zelenski en el video de 19 minutos que ha publicado.

"Aquí hablé con Joe Biden y donde le dije que necesitaba munición, no un taxi", recuerda, en referencia a su respuesta, después de que Washington le propusiera evacuarlo a Estados Unidos.

Las imágenes, hechas pública este martes, muestran un amplio refugio de la era soviética, con túneles iluminados por neones, espacio habilitados como salas de reuniones y estancias reservadas para los órganos el poder: presidencia, Gobierno y Parlamento.

El búnker está situado bajo el complejo presidencial, que forman varios edificios y están rodeados por una muralla, en medio de edificios residenciales y otras estructuras gubernamentales, ubicados en el centro de la ciudad. Desde que Rusia comenzó la invasión, el acceso a todo el barrio gubernamental está prohibido y se encuentra blindado por controles militares, que impiden la entrada por cualquier medio.

La sede de la presidencia, construido en 1930, es un edificio monumental sobrio, típico de la época "estalinista", cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética.

Zelenski, desde el inicio de su mandato presidencial en 2019, había planeado trasladar su administración a un emplazamiento más modern como hicieron varios de sus predecesores. Al estallar la guerra, sin embargo, edificios heredado de la era soviética han resultado ser sorprendentemente útiles.

Las fuentes oficiales ucranianas, apuntan a que Volodimir Zelenski ha sido diana de más de una decena de intentos de asesinato, desde 2022.