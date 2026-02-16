Bruselas avisa de que España incumplirá el objetivo de reducir a la mitad las víctimas de tráfico en 2030

Bruselas afirma que las carreteras de la UE son las "más seguras" del mundo, pero alerta de un estancamiento en su seguridad

La Comisión Europea ha visado este lunes de que España corre el riesgo de incumplir el objetivo marcado por la Unión Europea de reducir a la mitad el número de muertes y heridos graves por accidente de tráfico en 2030, con respecto a cifras de 2019, ya que aunque los datos sitúan al país como el décimo país con menor número de víctimas mortales, la tendencia es al alza (+2% en 2024) y le aleja de los valores objetivo para cumplir la 'hoja de ruta'.

En concreto, los datos publicados por la Comisión Europea como parte de la evaluación de los progresos de los 27 muestran que en España, entre 2019 y 2024, el número de víctimas mortales aumentó un 2% y el de heridos graves se incrementó un 8% entre 2019 y 2023. Además del reto intermedio, la Unión Europea también cuenta con un objetivo de eliminar completamente el número de accidentes mortales en las carreteras europeas en el horizonte de 2050.

Según los datos recopilados, en el caso de España hubo un total de 1.785 personas fallecidas y 9.265 heridas graves a lo largo de 2024, lo que se traduce en 37 víctimas mortales en accidentes de tráfico por millón de habitantes, por debajo de las 45 de la media de la Unión.

Por todo ello, apunta el informe dedicado a España, el país "no se encuentra en vías de cumplir los objetivos de 2030 de reducir a la mitad el número de víctimas mortales y heridos graves". El número de víctimas mortales observado, añade el documento, fue "aproximadamente un 31% superior al valor objetivo en 2024, y el de heridos con lesiones graves un 32% superior al valor de 2023.

Los servicios comunitarios reconocen las acciones puestas en marcha por España

En este contexto, consideran que la ejecución de la estrategia nacional para el periodo 2021-2024 es "fluida" y "no se han notificado lagunas reseñables", al tiempo que reconocen "buenas prácticas a la hora de promover cambios legislativos y ponen en valor que España haya sido uno de los primeros países en introducir el límite de 30 km/hora en carreteras urbanas y que cuente con "ejemplos de éxito en la inclusión de la seguridad vial en los planes de movilidad urbana sostenible".

En este contexto, el Ejecutivo comunitario concluye que España está "bien encaminada" pero avanza "lentamente", lo que pone en riesgo el cumplimiento de los plazos, y le emplaza a "revisar el grado de ejecución de las acciones y plantearse reforzar las medidas de seguridad vial que corresponda", así como a "explorar cualquier otra actividad oportuna".

A escala europea, un total de 19.940 personas fallecieron en las carreteras europeas en 2024, lo que supone una disminución del 12% con respecto a los datos de 2019, pero está muy por debajo de la reducción anual del 4,6% necesaria para alcanzar los objetivos de 2030.

La Comisión Europea defiende que los importantes avances logrados en las pasadas décadas para reducir el número de heridos y fallecidos en las carreteras europeas permite decir que las de la UE son las "más seguras a escala global", pero alerta de que son insuficientes.

Así, Bruselas apunta un estancamiento en las cifras

De cara a lograr los objetivos de seguridad vial que el bloque se ha marcado para reducir las muertes por accidente de tráfico a la mitad en 2030, con respecto a 2019, y eliminarlas completamente en el horizonte de 2050.

Además, los servicios comunitarios defienden en su análisis que los accidentes de tráfico suponen una "enorme carga social, económica y sanitaria para la economía" de la Unión, con un coste socioeconómico externo estimado por las lesiones mortales, graves y leves de cerca del 2 % del PIB de los países de la UE.

Pese a la reducción de la frecuencia y gravedad de los siniestros, los costes siguen siendo altos, pero Bruselas insiste en que cumplir el objetivo intermedio de reducción para 2030 evitaría 11.000 víctimas mortales y ayudaría a reducir las 100.000 lesiones graves que se producen cada año en las carreteras europeas.