La arrestada manifestó que sufría malos tratos y actuó contra su pareja mientras dormía con un líquido inflamable

El hombre, de 49 años, continúa hospitalizado grave en la unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia

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ValenciaLa mujer detenida por presuntamente prender fuego a su marido en la localidad de Chiva (Valencia) este 13 de marzo ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza, según se ha decretado.

Así lo ha dictado el titular de la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena, que abrió la causa por un delito de intento de homicidio o asesinato del hombre, de 49 años.

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Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han informado de que el magistrado, en funciones de guardia, ha acordado deducir testimonio para abrir otras diligencias de investigación.

Confesó que sufría malos tratos por parte del hombre

Y es que los agentes deberán averiguar si la arrestada sufría malos tratos en el ámbito de la violencia de género, pues así lo confesó a una policía local de Chiva. Aseguró que eran tanto psicológicos como físicos.

No constan registros de denuncias previas en ese sentido. Pero la mujer de 48 años reconoció que actuó contra su pareja sentimental después de mantener con él una discusión que le hizo perder la cabeza o el juicio.

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Rociado con un líquido inflamable y hospitalizado grave

El presunto ataque al rociarle un líquido inflamable en el cuerpo mientras el varón dormía, cuando eran entre las dos y las tres horas de la madrugada, tuvo lugar en el domicilio que ambos comparten en el pueblo valenciano.

Mientras que ella fue detenida ese mismo 13 de marzo como supuesta autora de los hechos, el afectado fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario La Fe de Valencia. Allí permanece ingresado en la Unidad de Quemados.