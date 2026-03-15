Carlos Plá Valencia, 15 MAR 2026 - 06:30h.

Las charlas se ofrecen cada año a miles de estudiantes para que aprendan a manipular de forma segura los artefactos pirotécnicos y qué petardos pueden lanzar según su edad

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Con la llegada de marzo, el olor a pólvora y el ruido de los petardos inundan las calles de Valencia. Para disfrutar de los artefactos pirotécnicos garantizando la máxima seguridad, agentes de la Policía Local visitan los colegios de la ciudad para enseñar a los más pequeños a manipular los petardos para evitar accidentes. Una información que los pequeños escuchan atentos y cuentan sus experiencias, además de preguntar dudas.

Unas charlas que ofrecen cada año a miles de estudiantes y que este jueves han llegado este jueves a 200 alumnos del colegio Trinitarias. Los agentes les explican cómo deben tirar los petardos. "Si lo hacéis como os voy a decir, os aseguro que no va a pasar nada. No hay que encenderlos en la mano, tenéis que dejarlos en el suelo y una vez encendidos hay que guardar una distancia de seguridad", explica el agente, que insiste que "debéis de tener siempre la supervisión de un adulto".

Los policías recuerdan también que nunca deben manipular petardos defectuosos y si uno no explota siempre hay que esperar unos minutos antes de acercarse, mojándolo después para evitar una detonación no deseada. Además, explican que es recomendable vestir con roda de algodón, evitando tejidos sintéticos que puedan prenderse y llevar siempre calzado cerrado.

Un petardo para cada edad

En España los petardos F1 se pueden tirar a partir de 12 años, pero en Valencia los niños y niñas están acostumbrados a convivir desde bien pequeños con la pólvora y se permite que puedan lanzarlos desde los 8 años con la autorización y supervisión de un alumno. Entre los más conocidos están las conocidas bombetas o los "chinos", aunque hay una gran variedad de estos artefactos pirotécnicos de baja intensidad.

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En los petardos de categoría F2, la edad mínima en Valencia es de 10 años, mientras que en España sube hasta los 16. Por último, los de categoría F3 son a partir de los 18 en toda España.

Horarios para tirar petardos

También es importante que los alumnos conozcan los horarios y las restricciones que existen para el lanzamiento de petardos. Hasta el día 13 de marzo no se pueden tirar entre las 22:00 y a 7:30 horas. Mientras que a partir del 14 de marzo la restricciones van desde las 2:00 a las 7.30 horas, además de 8 a 9 y de 15 a 17 se recomienda no tirar para poder pasear a las mascotas y permitir el descanso de los vecinos.