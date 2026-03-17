Carlos Plá Valencia, 17 MAR 2026 - 19:30h.

El local se encuentra en el Espacio Natural de Randurías que atrae a numerosos visitantes, senderistas y amantes de las actividades al aire libre

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El Ayuntamiento ha abierto el plazo para encontrar a un hostelero que quiera gestionar un restaurante situado en plena naturaleza, en un enclave privilegiado que atrae a numerosos visitantes, senderistas y amantes de las actividades al aire libre.

El local se encuentra en el Espacio Natural de Randurías, dentro del término municipal de este pueblo del interior de Castellón de poco más de 1.700 habitantes, un lugar de gran valor paisajístico.

El consistorio ha abierto el plazo de convocatoria para el concurso de arrendamiento del restaurante que representa una oportunidad para desarrollar un proyecto de restauración en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y con un importante potencial turístico y recreativo.

El restaurante se encuentra en una zona muy frecuentada por quienes disfrutan de actividades al aire libre, lo que lo convierte en un punto estratégico para ofrecer una propuesta gastronómica vinculada al territorio y a los productos locales.

Oferta turística y gastronómica

Los interesados en participar en el proceso podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 1 de abril, fecha en la que finaliza el plazo de presentación.

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Para obtener más información sobre las bases del concurso, los requisitos de participación y la documentación necesaria, las personas interesadas pueden visitar la sede electrónica del Ayuntamiento de Jérica.

Con esta iniciativa se busca poner en valor el espacio de Randurías y dinamizar su oferta turística y gastronómica, contribuyendo al desarrollo sostenible del entorno y a la mejora de los servicios disponibles para visitantes y vecinos.