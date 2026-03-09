Carlos Plá Valencia, 09 MAR 2026 - 07:30h.

Durante la semana se prepara las rutas y en sus días libres se sube al coche con su pareja. En menos de un año ya ha visitado 198 municipios y calcula que le puede costar 20 años recorrer España

Tras visitar 30 países de todo el mundo como Japón, China o Nueva Zelanda, Alejandro se dio cuenta de que apenas conocía España. "Hablando con amigos me hablaban de ciudades como Logroño, Soria o Cáceres y yo no había estado en ninguna, así que me puse a investigar y descubrí que había 8.132 municipios en toda España", explica.

De ahí surgió un ambicioso proyecto, recorrer todas las ciudades y pueblos del país y contarlo en sus perfiles de Youtube, Facebook, Instagram y TikTok. "Trabajo en un supermercado en Valencia y solo tengo libres los domingos y algunos sábados, por lo que he calculado, visitando entre 6 y 8 municipios a la semana me puede costar unos 20 años visitar todos".

Para aprovechar al máximo su poco tiempo libre, Alejandro se prepara durante la semana la mejor ruta por carretera para poder llegar al mayor número de localidades. "Viajo con mi pareja y ella me ayuda a grabar los vídeos que luego comparto en redes sociales. Intento subir uno cada dos días", explica.

Dar visibilidad a los pueblos más desconocidos

Desde que comenzó en mayo del año pasado ya ha visitado 198 municipios. "La mayoría son de la Comunidad Valenciana que son los que tengo más cerca. Para visitar puntos más alejados como Galicia o Extremadura aprovecharé los días de vacaciones. Hace falta mucho tiempo, son muchos kilómetros y mucha gasolina que pagar", asegura.

En este tiempo ya ha descubierto numerosos pueblos y rincones poco conocidos que merece la pena visitar. "El mundo es muy bonito, pero España también lo es y tenemos que darle valor a lo que tenemos cerca y conocerlo. Hace poco estuve en Gúdar, un pequeño pueblo de 136 habitantes en Teruel. No lo había escuchado en la vida y me sorprendió lo bonito que es. Las casas son todas de piedra y tiene un mirador espectacular", afirma.

Con estos viajes, Alejandro también se ha propuesto dar visibilidad a la España más desconocida y al mundo rural para fomentar el turismo. "Los vídeos que voy subiendo a redes están gustando. Los vecinos me agradecen que los visite y también recibo muchos mensajes de personas que me invitan a ir a sus pueblos".

A medida que va ganando seguidores en sus redes, Alejandro espera conseguir un espónsor para hacer frente a los gastos que tiene que afrontar y acelerar un proyecto que le apasiona. "Lo estoy disfrutando mucho".