Mabel Cupet Sevilla, 14 ABR 2026 - 07:30h.

Es una perrita serena, cercana y profundamente cariñosa que espera una segunda oportunidad

Mori está en Sevilla, aunque puede viajar si aparece esa oportunidad que tanto espera

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En el refugio escuela Marlene de Sevilla, donde cada historia tiene un pasado difícil y una esperanza por delante, Mori aguarda el momento que podría cambiar su vida. Hace apenas unas semanas, su madre, Hiena, fue adoptada. Para ella, la espera terminó. Para Mori, en cambio, el camino continúa y aunque está acompañada, ha perdido a su principal compañera, su madre.

Mori tiene alrededor de dos años, es de tamaño mediano y su historia comienza en una calle de Sevilla, donde sobrevivía junto a su madre enfrentándose a las inclemencias del tiempo y a la escasez de alimento. Ambas fueron rescatadas y trasladadas hasta un lugar seguro, gracias a la ayuda de los vecinos que contaron su caso.

Cuando ambas llegaron al refugio, Mori mostraba la huella de esa vida incierta. “Estaba insegura y desconfiada, como quien no ha tenido mucha suerte” aseguran desde la protectora.

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Un cambio que espera recompensa

Pero el tiempo, el cuidado constante y el afecto han ido transformando esa realidad. Hoy, Mori es una perrita serena, cercana y profundamente cariñosa. Ha aprendido a confiar. Busca el contacto humano, disfruta de la compañía y demuestra, en cada gesto, cuánto ha avanzado desde aquellos primeros días.

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Quienes la cuidan desde hace años aseguran que está lista para dejar atrás el refugio y comenzar una nueva etapa, esta vez en un hogar definitivo. Una familia que le ofrezca estabilidad, paciencia y cariño que es todo lo que necesita.

Mori está en Sevilla, aunque puede viajar si aparece esa oportunidad que tanto espera. Mientras tanto, cada día observa cómo otros se marchan, con la esperanza de que pronto llegue su turno y, por fin, su historia tenga el final que merece.

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Un refugio sin ánimo de lucro

El Refugio Escuela Marlene, es una asociación que tiene como objetivo la integración familiar de perros y gatos abandonados y/o maltratados. Es una entidad sin ánimo de lucro.

No son una perrera ni un protectora subvencionada, sino que se definen, como “sólo somos unos pocos amigos ayudando a estos animales en situaciones límite con el objetivo de devolverles la salud, la alegría y la confianza en el ser humano. Y por supuesto, encontrar para ellos la mejor de las familias, que sepan respetarles y cuidarles toda su vida”.

173.000 perros abandonados en España en 2024

Según datos recogidos en el informe anual de la Fundación Affinity, en 2024, las protectoras de animales recogieron más de 173.000 perros en España.

El abandono de animales continúa siendo un problema persistente en España, con cifras que apenas han variado en los últimos años. Cada año, miles de perros acaban en protectoras tras ser abandonados o extraviados, reflejo de una realidad que sigue lejos de resolverse. Detrás de estos datos hay historias de irresponsabilidad, pero también de falta de concienciación y compromiso a largo plazo. A pesar de los avances en legislación y campañas de sensibilización, el abandono sigue siendo una de las principales amenazas para el bienestar animal.