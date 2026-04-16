"La decisión de entregar el acta responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal", subraya Vox

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ValenciaCarlos Martínez Salvador, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Montserrat, en Valencia, ha entregado su acta como edil según ha informado su partido, después de que se haya publicado que un juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento tras una denuncia por malos tratos, una acusación de que la que afirma es inocente.

Ha sido la titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent la que, según ha avanzado el diario Levante-EMV, le ha impuesto esa medida por la que le impide acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras la denuncia que esta interpuso contra él el domingo ante la Guardia Civil y que ratificó después en sede judicial el pasado lunes 13 de abril.

Vox anuncia la renuncia al acta del concejal Carlos Martínez Salvador en el Ayuntamiento de Montserrat

Tras estos hechos, y a través de un comunicado remitido este mismo jueves, Vox señala que Carlos Martínez Salvador ha decidido presentar su renuncia al acta tras los "hechos conocidos en las últimas horas y en el marco del procedimiento judicial abierto en relación con los mismos".

"La decisión de entregar el acta responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general", añade.

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En la misma línea, añaden que Carlos Martínez "ha manifestado su inocencia y respeto absoluto por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido".