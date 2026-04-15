El PSOE estudia fórmulas para proponer a la Mesa una dura sanción al diputado de Vox, José María Sánchez García

Expulsado del pleno un diputado de Vox tras encararse en la tribuna con el presidente del Congreso

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La escena sigue resonando en los pasillos del Congreso ante la osadía del diputado de Vox que se ha subido al estrado del presidente del Congreso de los Diputados incumpliendo el protocolo. No existen precedentes de tal comportamiento. José María Sánchez García, de la formación ultra, podría enfrentarse a un mes de suspensión en el que tendrá que mantenerse fuera de la Cámara baja.

El vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha llegado a decir que la tensión y la actitud del diputado de Vox era tan agresiva que llegó a pensar que en algún momento le pegaría. "No escuchaba muy bien al diputado porque lo que pensaba era por donde me iba a terminar agrediendo físicamente", ha explicado y ha avisado de la gravedad de los hechos.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordado las analogías históricas de una situación que se remonta a la irrupción en lo más alto de la Cámara: "No tiene precedentes más que el año 1981 y el Golpe de Estado en el que se subió al estrado un sublevado".

El portavoz del PSOE, Patxi López avisa de la gravedad de este comportamiento: "Ha pasado dos veces en la historia reciente, una con Tejero y otra con este diputado de Vox. Es muy grave y esto no se puede consentir y debe tener consecuencias". El socialista reclama que se aplique "el Reglamento y la sanción sea contundente".

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El PSOE estudia fórmulas para proponer a la Mesa una dura sanción al diputado de Vox, José María Sánchez García y el Partido Popular lo critica con la boca pequeña. Alicia García: "No voy a justificar su actitud, que me parece bochornosa", asegura y aunque se une a las críticas el tono tiene mucha menor intensidad.

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El PP critica a Vox por el comportamiento de su diputado: "La verdad es que no era muy adecuado"

El diputado Elías Bendodo del PP, también critica a Vox, pero no quiere ser muy duro con su aliado en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde ya tienen acuerdo para compartir gobierno. "La verdad es que no era muy adecuado, por decirlo de alguna manera, claro", ha comentado el popular sobre el representante del grupo que lidera Santiago Abascal.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha comentado de forma irónica: "Le agradezco que no asalte mi escaño con violencia y me grite a diez centímetros de mi cara como hacen algunos diputados de su grupo" .

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Vox, por su parte, se desentiende de cualquier responsabilidad y señala a la presidencia del Congreso: "Los que se equivocan son la presidencia de la Cámara no ejerciendo su función de orden y control en la Cámara". Esto de cara a la galería, porque el diputado que ha protagonizado el incidente del que sigue hablándose, ha pedido disculpas, en privado, a Alfonso Gómez de Celis.