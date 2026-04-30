La familia de Vera "indignada" con el auto de conclusión de la jueza y recuerdan la lista interminable de negligencias que apuntan al Ayuntamiento de Mislata

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Los padres de Vera, la niña de 4 años que falleció en el accidente de un castillo hinchable durante la Feria de Mislata el 4 de enero de 2022, en el que también murió Cayetana, otra menor de 8 años, y resultaron heridos siete niños debido a que la atracción, que estaba mal anclada, salió volando por una ráfaga de viento, han anunciado que van a recurrir la decisión de la jueza de archivar la causa contra el único miembro del Ayuntamiento de Mislata, el ingeniero municipal que validó la instalación de la atracción.

En el auto de conclusión, la magistrada ha decidido procesar al ingeniero de Elche que fue contratado para certificar las atracciones y a los dos dueños del hinchable. Una decisión que ha provocado la indignación de los padres de Vera, que han emitido un comunicado en el que lamentan que la jueza "da más credibilidad al testimonio de un imputado que a las conclusiones de los diferentes informes de la Policía Nacional y los peritos independientes, uno de ellos contratado por el propio juzgado de Mislata". "Todos estos informes apuntan en sus conclusiones a la responsabilidad del Ayuntamiento en el accidente del hinchable y sus graves consecuencias", afirman.

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Los progenitores no entienden las conclusiones de la magistrada que "recoge en su informe las múltiples deficiencias que tenía la feria y que el consistorio habría evitado de haber cumplido con su obligación". Aún así, "lo que hace la jueza es pasar por alto el análisis de los profesionales y quedarse con la versión de una institución que no cumplió con su responsabilidad y exonera al único imputado que mantenía esa responsabilidad del ayuntamiento en el proceso que sigue abierto".

En el comunicado, las padres insisten que "la lista de negligencias que apunta al Ayuntamiento de Mislata es interminable, desde la falta de una licencia de actividad para abrir la feria hasta pasar por alto el cambio de ubicación del hinchable, que resultó mortal. Los técnicos del ayuntamiento ni siquiera se enteraron de que el feriante montó el hinchable en un lugar distinto al que figuraba en el plano municipal. Debía estar rodeado por dos atracciones a las que poder anclarlo correctamente, pero acabó instalado junto a las camas elásticas, insuficientemente anclado con cuerdas en mal estado a una parte y totalmente desprotegido por la otra, expuesto al viento".

Por tanto, plantean: "¿De verdad la jueza se cree su propio argumento de que la actuación del ayuntamiento no tuvo nada que ver en el triste desenlace y sus graves consecuencias?".

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Los padres de la menor afirman que tienen "muy claro que la actuación responsable del ayuntamiento habría servido para evitar el accidente y, en caso de producirse, reducir sus consecuencias". "Y no lo decimos nosotros, --insisten-- lo dice la Unidad de Homicidios de la Policía Nacional, los peritos consultados y el fabricante del hinchable".

"Es de mala persona dar la espalda a las familias"

En el comunicado, los padres de la pequeña denuncian la "lamentable gestión de la tragedia" realizada por el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. "Es de mala persona dar la espalda a las familias y mentir a la cara a esos padres que piden justicia, asegurando que hablabas a menudo con ellos hasta que dejaron de cogerte el teléfono. Es de ser muy cínico pedir comisiones de investigación de cualquier caso que no te salpique políticamente y negar la que te pidieron en tu propio ayuntamiento para esclarecer la peor tragedia ocurrida en la historia de Mislata. Y es de ser muy estúpido pensar que este proceso termina con el auto de la jueza y que no vamos a recurrir lo que es de sentido común y de justicia", afirman.

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Los progenitores insisten en que "sí que existe una responsabilidad institucional que en ningún momento ha asumido. Ya es tarde para el perdón, alcalde. Lo único que estás a tiempo de hacer es facilitar a la justicia su trabajo, abriendo una investigación interna que aclare qué y quién falló en el ayuntamiento en la gestión de la feria".

Y concluyen que "si de verdad quieres estar al lado de las familias, deja de mentir y da la cara de una vez. Por la memoria de nuestra hija. Por la dignidad que no has mostrado en todo este tiempo de sufrimiento para nosotros. Por todo esto e infinidad de detalles que la investigación no ha conseguido aclarar, vamos a recurrir la decisión de dejar fuera de la causa al ayuntamiento. Será la Audiencia Provincial de Valencia la que tenga la última palabra".