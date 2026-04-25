Raquel Noya Alicante, 25 ABR 2026 - 05:29h.

Hemos hablado con Estefanía, la dueña de Ares, que nos cuenta que aún tienen que pasar 10 días para que salga de peligro

Con todo, la familia es optimista con el resultado de la operación y ya lo ha trasladado a sus seguidores en Instagram

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Ares llegó al quirófano con el tiempo en su contra. Cada respiración era un esfuerzo y cada día que pasaba una cuenta atrás. Estefanía, la dueña de este perro mestizo de rottweiler y labrador de seis años, había visto cómo su vida cambiaba en cuestión de semanas. Diagnosticado de quilotórax idiopático, su caso conmovió a cientos de personas que siguieron su historia desde que su familia decidió pedir ayuda para costear una operación urgente que tuvo lugar, finalmente, el pasado miércoles.

“La cirugía ha sido un éxito”, con estas palabras a través de las redes sociales, Estefanía ha podido tranquilizar a los cientos de personas que seguían la evolución de Ares con angustia e impaciencia, añadiendo que había sido una cirugía “sin complicaciones” de la que evoluciona muy bien.

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Campaña de crowdfunding para costear la operación

“A Ares no parece ni que lo hayan operado”, nos confesaba Estefanía esta misma mañana, algo que la llena de emoción ya que el deterioro de su amigo peludo había sido rápido y desconcertante. Primero fue la pérdida de peso, después la dificultad para respirar y, finalmente, la necesidad constante de intervenciones para drenar el líquido acumulado en su tórax. Cinco procedimientos en pocas semanas que no solo evidenciaban la gravedad de su estado, sino también el desgaste emocional y económico de su familia. La única alternativa viable era una cirugía compleja que ofrecía una esperanza real de recuperación, pero que también suponía un coste inasumible.

Fue entonces cuando la historia de Ares dio el salto a las redes sociales. A través de una cuenta de Instagram y una campaña solidaria en GoFundMe, su familia consiguió movilizar a decenas de personas dispuestas a aportar su granito de arena. El apoyo fue creciendo con los días, acercándoles poco a poco al objetivo económico necesario para salvar su vida, como así ha podido ser, aunque con pinzas ya que a Estefanía le han trasladado los veterinarios que tienen que pasar 10 días para que esté definitivamente fuera de peligro.

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“Ha pasado bien la noche”

De momento, y a falta del último informe veterinario, en este tercer día desde su operación, todo apunta a que Ares volverá a ser el que conquistó el corazón de Estefanía con su vitalidad: “La noche la ha pasado bien”, revela su dueña, “le han quitado el drenaje del tórax que tenía provisional y luego podemos ir a verlo”, detalla.

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Atrás quedan los días de incertidumbre previos a la intervención, pero por delante se abre un proceso igual de decisivo que parece ir viento en popa. Tras pasar por quirófano, Ares ha podido, aparentemente, frenar la enfermedad y volver a respirar sin dolor para hacer feliz a su dueña y a los cientos de amigos que han estado con el corazón en vilo esperando su operación.