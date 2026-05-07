El tribunal considera que las imágenes no tenían carácter íntimo porque el hombre ya las había publicado en redes sociales mostrando su rostro

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La Audiencia de Alicante ha absuelto a una mujer de Xàbia (Alicante) que estaba acusada de subir varias fotos de su exmarido vestido como un bebé, con pañales y chupete a Facebook.

La Fiscalía consideraba que estas imágenes fueron publicadas sin consentimiento para humillar a su exmarido y que todos sus contactos conocieran esta afición secreta. El tribunal, sin embargo, ha exonerado a la mujer porque considera que esas imágenes no tenían carácter íntimo, ya que las fotos las había publicado la víctima previamente en internet de manera anónima aunque se le podía ver la cara, según ha adelantado Información.

Según la sentencia, el hombre ya compartía imágenes similares en redes sociales lo que supone una exposición al público en general y no a un grupo reducido de confianza. Además, había concedido varias entrevistas a medios británicos sobre la práctica del "baby adult". Por ello, los magistrados concluyen que no se puede castigar la revelación de un secreto cuando este ya no existe.

La Fiscalía solicitaba un año de prisión para la mujer, que estaba en pleno proceso de divorcio de su expareja, sin embargo, la defensa consiguió probar que la afición del denunciante a disfrazarse de bebé ya era accesible en internet.

Publicadas por error

Los hechos se produjeron el 27 de julio de 2020. El denunciante sostiene que su la mujer difundió las imágenes para que llegara a su entorno más cercano. Las fotografías habían sido tomadas en el ámbito privado del domicilio y estaban almacenadas en un ordenador de uso familiar al que la procesada tenía acceso.

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La mujer, por su parte, adujo que subió las fotos a la red social por error y que las borró con la ayuda de su sobrino. La acusada aseguró que quería guardar las fotos en otro ordenador para entregárselas a su abogada, que se las había pedido para utilizarlas en el proceso de divorcio.

El hombre relató al tribunal que las imágenes estuvieron visibles al menos durante un día y alcanzaron unas 4.000 visualizaciones, además subrayó que la difusión no pudo ser accidental, ya que "hacen falta 22 pasos para publicarlas y etiquetarlas".