Mabel Cupet Sevilla, 07 MAY 2026 - 06:30h.

La falta de testigos y pruebas concluyentes dificulta el avance de la investigación policial

Los familiares han puesto en marcha una campaña en redes sociales por si algún vecino puede aportar alguna pista

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La familia de Antonio S. J. ha puesto en marcha a través de las redes sociales la campaña “Justicia para Antonio” con la intención de mantener vivo su recuerdo y, sobre todo, para encontrar respuestas a lo que pasó ese fatídico día de diciembre. Desde hace semanas, combinan el duelo con la difusión de mensajes en redes sociales, la colocación de carteles por distintos puntos de Jaén y la participan en diferentes actos para dar visibilidad a un caso que, cinco meses después, continúa sin resolverse. “Necesitamos ayuda” nos cuenta su hija Elena Sánchez.

La rutina diaria de la familia se ha transformado en una lucha constante contra el silencio y la falta de información: “No podemos cerrar esta herida mientras no se haga justicia” aseguran y apelan directamente a la ciudadanía, los únicos que pueden aportar algún dato.

El día del atropello

Todo comenzó el 3 de diciembre de 2025. Aquella mañana, en torno a las 9:30 horas, Antonio, de 81 años, se encontraba en la rampa de acceso a su garaje, en el número 21 de la calle Menéndez Pelayo, en la capital jienense. Según ha relatado la familia, fue en ese momento cuando un vehículo lo arrolló de forma violenta. Lejos de detenerse, la persona que conducía abandonó el lugar sin prestar ayuda, dejando a la víctima gravemente herida en el suelo.

Fue un vecino quien poco después encontró a Antonio tendido junto a un charco de sangre. A pesar de la gravedad de las lesiones, el hombre aún estaba consciente. El testigo alertó rápidamente al servicio de emergencias 112, lo que permitió su traslado urgente al Hospital Neurotraumatológico de Jaén.

Una lucha que duró un mes

Allí comenzó una carrera contrarreloj para salvar su vida. Antonio fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de las heridas sufridas en el atropello. Durante 31 días permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde los equipos médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, su estado no logró revertirse y, finalmente, falleció el 3 de enero de 2026, un mes después del atropello, en plenas navidades y sin que sus familiares pudieran evitarlo.

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Desde entonces, el dolor de la pérdida se ha visto agravado por la incertidumbre y la falta de información de qué pasó aquel día como nos cuenta su hija Elena Sánchez. La investigación, que sigue abierta, está en manos de la Policía Nacional y se instruye por un presunto delito de homicidio y omisión del deber de socorro. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) continúa trabajando en el caso, aunque la falta de testigos directos y de pruebas concluyentes ha dificultado avances significativos.

Llamamiento a la ciudadanía

La familia ha decidido dar un paso más y apelar directamente a la ciudadanía. Consideran que, pese al tiempo transcurrido, alguien pudo ver o escuchar algo relevante aquel día. “Cada día que pasa sin saber quién fue, es jun día más de dolor. Nuestro padre, no murió solo por el impacto, murió porque alguien decidió marcharse. Si viste algo, por favor, habla. Tu gesto puede devolvernos algo de paz y darle la justicia que merece”

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El llamamiento se dirige especialmente a quienes se encontraban en las inmediaciones de la calle Menéndez Pelayo entre las 9:00 y las 10:30 horas del 3 de diciembre. Piden que cualquier persona que viera un vehículo maniobrando en la rampa o en la entrada del garaje, vecinos que estuvieran en la zona o transeúntes que presenciaran algo fuera de lo habitual, aporten su testimonio. Incluso detalles que en su momento pudieron parecer insignificantes podrían resultar ahora determinantes para la investigación.

Cómo colaborar

Para facilitar esa colaboración, se han habilitado distintas vías de contacto, muchas de ellas anónimas. Las personas que dispongan de información pueden escribir al correo electrónico justiciaporantonio.jaen@gmail.com o ponerse en contacto con la Policía Nacional de Jaén, a través del teléfono 953 295 300, correspondiente a la UDEV. También es posible comunicar cualquier dato a la Guardia Civil (062) o a la Policía Nacional (091).

Paralelamente, la campaña “Justicia para Antonio” continúa creciendo. La familia no solo busca esclarecer lo ocurrido, sino también evitar que un caso de estas características quede impune. Con cada cartel, cada publicación y cada acto, intentan reactivar la memoria colectiva de aquel día, confiando en que alguien dé el paso de aportar la información que falta.

Cinco meses después, la investigación sigue abierta y la esperanza permanece intacta. Para los familiares, cualquier avance, por pequeño que sea, supondría un paso hacia la verdad y, en cierta medida, hacia la paz que aún no han podido encontrar.