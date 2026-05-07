Mabel Cupet Sevilla, 07 MAY 2026 - 19:30h.

La asociación ha difundido un listado de materiales prioritarios para atender a los animales afectados

La pérdida de recursos veterinarios y equipamiento complica la recuperación de las instalaciones

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Las fuertes lluvias caídas en la provincia de Jaén el pasado 28 de abril ha dejado en una situación crítica a las instalaciones de la protectora el ARCA de la localidad jienense de Torredelcampo. Como cuentan desde la asociación, los patios exteriores, los muros y las puertas del perímetro del refugio han quedado totalmente destrozadas.

A pesar de la situación, desde la entidad subrayan que “por suerte todos los perros están sanos y salvos” y ponen en valor la rápida reacción recibida. “Gracias a la colaboración ciudadana y a las autoridades del pueblo, el refugio se ha podido quedar decente para que los perros puedan dormir allí” señalan, destacando el apoyo fundamental para recuperar unas condiciones mínimas tras el incidente. “Mas de cien personas se volcaron en ayudar a limpiar” nos cuenta Ainhoa Prieto responsable de la protectora. Una ayuda que no ha cesado durante estos días.

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Una tormenta repentina y de gran impacto

Todo comenzó alrededor de las 18:00 horas, cuando en apenas 20 minutos se registraron lluvias muy fuertes que superaron los 50 metros cúbicos de agua, lo que provocó que el arroyo que se encuentra al lado del refugio quedara totalmente desbordado, una situación a la que no se habían enfrentado nunca, porque es un arroyo pequeño, nos dicen.

El refugio ha lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía tras los importantes daños sufridos a causa de esta inundación registrada la pasada semana. El episodio ha afectado de forma significativa tanto a las instalaciones como a los recursos con los que la entidad desarrolla su labor diaria de cuidado y protección animal.

Necesidades urgentes para los animales

Entre las necesidades más urgentes se encuentran elementos básicos como mantas, toallas, camas para perros y casetas térmicas tipo iglú. También requieren alimentos, incluyendo pienso y chucherías, así como juguetes y material de paseo como collares, correas y bozales.

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Especial preocupación existe en el ámbito sanitario. Según señalan desde ARCA Torredelcampo, la inundación ha provocado la pérdida de una cantidad considerable de material veterinario, fundamental para el tratamiento de los animales acogidos. En este sentido, solicitan medicación y fármacos específicos como alopurinol, utilizado en el tratamiento de la leishmaniosis, además de antibióticos como doxiciclina o metronidazol.

A ello se suman productos antiparasitarios como Simparica o Bravecto, desparasitantes internos y material clínico básico como gasas, jeringuillas, guantes, empapadores o limpiadores de oídos. La falta de estos recursos dificulta de forma notable la atención sanitaria diaria en el refugio.

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El material de limpieza, otra ayuda

En paralelo, la asociación también necesita productos de limpieza y trabajo para recuperar las condiciones adecuadas de las instalaciones tras el paso del agua. Entre ellos destacan guantes, mangueras y productos de higiene general, imprescindibles para garantizar un entorno seguro tanto para los animales como para los voluntarios.

En cuanto al mobiliario y equipamiento, el refugio ha solicitado estanterías metálicas, armarios clínicos para almacenar medicación, clasificadores, tendederos portátiles y una hidrolimpiadora. No obstante, han informado de que ya han conseguido una lavadora gracias a las donaciones recibidas, y que la necesidad de un termo eléctrico podría estar cubierta.

Apoyo ciudadano y agradecimiento

Desde la organización explican que, en los últimos días, han sido numerosas las personas que se han interesado por la situación del refugio y por las necesidades más inmediatas. Con el objetivo de canalizar esa solidaridad de manera eficaz, han difundido un listado detallado de materiales prioritarios que permitan garantizar el bienestar de los animales y retomar la actividad con cierta normalidad.

Desde ARCA Torredelcampo recomiendan que, en el caso de donaciones de mayor volumen o más específicas, se contacte previamente a través de su perfil de Instagram (@arca_torredelcampo). El objetivo es evitar duplicidades y optimizar al máximo los recursos que van llegando.

Finalmente, la asociación ha querido agradecer públicamente el apoyo recibido hasta ahora. Subrayan que la colaboración de vecinos, voluntarios y personas solidarias está siendo “fundamental” para avanzar en la recuperación del refugio y poder seguir ofreciendo una segunda oportunidad a los animales que dependen de su cuidado.