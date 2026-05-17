Carlos Plá Valencia, 17 MAY 2026 - 05:29h.

Después de un año en Valencia, Holly se trasladó a Gandía a vivir. Allí comenzó a tener un mayor contacto con el valenciano y hace un mes comenzó a estudiarlo

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Todavía no se atreve a hablarlo en la calle, pero Holly ya se lanza a decir sus primeras frases en valenciano en sus redes sociales. "Con el novio de mi mejor amiga me atrevo a hablarlo y le pregunto cómo se dicen las cosas. Solo llevo un mes aprendiendo y no me atrevo, me falta vocabulario, pero en poco tiempo hablaré con la gente", afirma.

Esta joven nacida en Los Ángeles y criada en Oregón, decidió dar un cambio radical a su vida y dejó su país para estudiar en España porque no estaba de acuerdo con el sistema universitario de su país, donde se pagan cantidades desorbitadas por estudiar. "Allí es muy normal pagar de 20.000 a 70.000 euros al año para ir a la universidad solo para estudiar. Los jóvenes con veinte años se endeudan. Es pagar más porque quieren que paguemos más no porque vayamos a recibir una mejor educación. Estoy en contra como concepto", asegura.

Así que con el apoyo de sus padres, cogió el dinero que había ahorrado su familia para la universidad y se trasladó a España. "Con ese dinero allí no me habría dado para pagar mis estudios, tendría que haberme endeudado y aquí puedo formarme y vivir. Además, me encantan los idiomas y el español es un idioma infravalorado con respecto al inglés, pero tiene mucho valor y me vine a estudiar y aprenderlo".

Con solo 19 años y con muy poco conocimiento de castellano, Holly llegó a Valencia donde se matriculó en Ciencias Ambientales en la Universidad Politécnica. "Fue muy difícil al principio, lo pasé muy mal", recuerda.

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Tras el primer año, decidió trasladarse al campus de la Politécnica en Gandía. Fue allí donde empezó a entrar en contacto con el valenciano con más frecuencia. "En Gandía y, sobre todo, en los pueblos de alrededor lo escucho mucho, así que cuando ya dominé el castellano tuve mucha curiosidad por aprenderlo", explica.

Así que hace poco más de un mes se matriculó en valenciano en la Escuela Oficial de Idiomas. "Veo la comunidad que hay entorno al valenciano en los pueblos, la preocupación que hay por perderlo y las ganas de cuidarlo y valorarlo. Es algo muy bonito. Entonces vivo aquí, me gustan los idiomas y quiero aprenderlo".

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Revolución en las redes

Holly empezó a darse a conocer en redes sociales explicando su experiencia como estadounidense viviendo en España. "Contaba las diferencias entre mi país y España, las cosas curiosas que me encontraba", recuerda. Pero, lo que realmente ha revolucionado sus redes sociales han sido los vídeos que comenzó a compartir tras sus primeras clases de valenciano. "No me imaginaba que iba a generar tanto interés. A la gente de aquí le sorprende ver a una chica de Estados Unidos como yo aprendiendo su idioma y la reacción ha sido muy positiva, me alegro mucho de que haya alguien que se pueda sentir más orgulloso de su lengua por mí", explica Holly, que asegura que "estoy recibiendo muchos mensajes de personas de aquí que viven en el extranjero y me dicen que les estoy motivando para enseñar a sus hijos valenciano".

Una respuesta que le motiva aún más para afrontar con ilusión su objetivo de aprender valenciano y busca una academia para estudiar online durante las vacaciones en su país. "Me voy a casa entre junio y septiembre. Si hubiera alguien allí que me enseñara mejor, pero creo que online será más sencillo. Me gustaría poder seguir aprendiendo cuando esté con mi familia".