Con un recorrido total de más de 100 metros de longitud ofrece una experiencia se similar a lanzarse de un edificio de 13 pisos de altura a una velocidad de 100 kilómetros por hora

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Con la llegada del buen tiempo vuelven los parques acuáticos con atracciones cada vez más intensas para los visitantes. Este sábado 23 de mayo reabre Aqualandia Benidorm (Alicante) con el tobogán Verti-Go de 33 metros de altura, el más alto de Europa y el tobogán cápsula más alto del mundo.

El recorrido total del tobogán rojo supera los 100 metros de longitud y la experiencia se similar a lanzarse de un edificio de 13 pisos de altura. En la vertiginosa caída los valientes que atreven a lanzarse se introducen en una cápsula en la que alcanzan en tan solo tres segundos velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora.

Junto a este tobogán se encuentra otro de color verde menos radical de 28 metros de altura que también ofrece a los bañistas una experiencia trepidante.

Para acceder a los toboganes hay que subir por una escalera que ofrece unas vistas espectaculares que ya generan sensación de vértigo. Los usuarios tienen que introducirse en una cápsula transparente. Tras unos segundos suspendido en aire, es abre una trampilla y tienes la sensación de una caída libre al vacío. En ambos toboganes, al llegar a la parte final de la pendiente, pasas por una zona diseñada para perder velocidad y llegar suavemente a la piscina.

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Adrenalina garantizada

Este inmenso parque acuático de 150.000 metros cuadrados ubicado en plena Serra Gelada ofrece otras atracciones que garantizan la producción de adrenalina.

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Los cuatro toboganes de Big-Gang también aceleran el pulso durante la caída, especialmente el amarillo, que ofrece sensaciones muy similares a las de Verti-Go.

Otro de los toboganes más concurridos es Ciclón, que con 200 metros de recorrido es el más grande del mundo de estas características. Frente a la velocidad, esta atracción ofrece una experiencia muy divertida a los bañistas que se lanzan en un flotador para cuatro personas con una caída de 40 metros. En el tramo final el flotador gira a mucha velocidad hasta que es absorbido por un túnel que lleva a la piscina.

Entre las atracciones imprescindibles del parque están los espectaculares Zig-Zag o Black Hole, que también ofrecen bajadas impresionantes.