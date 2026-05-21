El suceso ocurrió durante la noche del pasado miércoles 20 de mayo

Efectivos del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar para liberar a la víctima

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Un varón de mediana edad falleció en la noche de este pasado miércoles 20 de mayo tras quedar atrapado entre su coche y la columna de un garaje ubicado en la calle Alcántara, en el distrito de Salamanca de Madrid.

Así lo han informado fuentes de Emergencias Madrid, agregando que efectivos del cuerpo de Bomberos liberaron a la víctima, ya en parada cardiorrespiratoria a la llegada de los servicios de emergencias.

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Reanimación cardiopulmonar

El hombre, del que no se conocen datos personales, falleció a pesar del trabajo realizado por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que acudieron al aparcamiento y procedieron a liberar al hombre, que había quedado atrapado entre el coche y una columna.

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Finalmente, la muerte fue confirmada por Samur-Protección Civil que, tras practicarse la correspondiente maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP), no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre.

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Otro accidente mortal

Durante la tarde de este mismo miércoles también falleció un hombre de unos 50 años tras precipitarse desde una altura de unos 30 metros en el interior del Movistar Arena, según informaron desde Emergencias Madrid.

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Los hechos ocurrieron sobre las 14:35 horas en el interior del recinto, situado en la plaza Felipe II de Madrid, en el momento en el que el fallecido se encontraba trabajando en el techo del pabellón.

Hasta el lugar se trasladó personal sanitario del Summa 112, que encontraron a la víctima en parada cardiorrespiratoria y, tras 20 minutos de maniobras de reanimación, confirmaron el fallecimiento.

Al Movistar Arena también se trasladaron Bomberos de Madrid y Policía Municipal, que se hicieron cargo de la investigación.