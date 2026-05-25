Carlos Plá Valencia, 25 MAY 2026 - 15:34h.

Los creadores de esta iniciativa han recopilado centenares de fotos de colegios públicos que muestran las graves deficiencias que sufren y que afectan a la enseñanza de los alumnos

El presidente valenciano, Pérez Llorca, considera "desproporcionada" la huelga de los docentes

Compartir







En plena huelga de profesores de los colegios públicos de la Comunidad Valenciana, la Coordinadora d'assemblees docents del País Valencià ha hecho público el que han bautizado como "Muro de la vergüenza", una recopilación de centenares de fotos de los graves desperfectos que sufren numerosos centros educativos. "Las infraestructuras en nuestro territorio están totalmente abandonadas desde hace muchos años y tras la denuncia de algunos centros surgió la idea de de dar visibilidad y voz a todos aquellos centros que tuviesen deficiencias, que son todos en mayor o menor grado. Es un grito hacia las administraciones públicas para que pongan remedio a esta situación", explica Sandra Cáceres, portavoz de la coordinadora.

Edificios e instalaciones apuntaladas, boquetes en techos y suelos, baños insalubres y otras deficiencias que sufren alumnos y profesores en su día a día. "Son afectaciones que afectan a profesores y estudiantes que está durante unas seis horas al día en un espacio en el que ni siquiera pueden hacer sus necesidades fisiológicas porque no tienen la seguridad sanitaria que deberían de tener", afirma.

El resultado son profesores frustrados y enfadados que no pueden ofrecer a sus alumnos la educación que merecen en instalaciones en declive. "No hay suficientes aulas para los estudiantes que tiene que estar apelotonado en espacios muy pequeños o que el mobiliario no sea el adecuado para el aprendizaje. Hay una falta de interés y abandono de la educación pública", asegura la docente, que explica que en su colegio, el IES Juan de Garay de Valencia "están ahora cambiando la instalación eléctrica después de 61 años que tiene el colegio. Ya no se podía instalar ni siquiera aire acondicionado. Los niños están estos días en clase sin luz".

Falta de inversión

Una de las principales de reivindicaciones de los docentes durante esta huelga es la necesidad de incrementar la inversión de la Generalitat Valenciana para el mantenimiento de los centros existentes y la construcción de nuevos colegios. "El nuevo gobierno no ha continuado con el plan Edificant para hacer nuevos centros y muchos proyectos se han quedado en el tintero. A eso hay sumarle los colegios afectados por la DANA y los numerosos defectos que tienen otros centros más recientes construidos durante la burbuja inmobiliaria que se hicieron con materiales defectuosos y que presentan numerosos problemas", explica.

Una falta de financiación que se ha convertido en endémica en la educación pública valenciana. "Evidentemente hay una dejadez de este gobierno clamorosa de no invertir ni en la educación pública ni en los servicios públicos, pero esto es algo que llevamos arrastrando durante años. La educación ha pasado a un segundo plano y somos los grandes olvidados".