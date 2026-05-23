Los sindicatos están "trabajando" en un documento que se va a entregar el 25 de mayo a la Conselleria de Educación

Docentes y alumnos llenan el centro de Valencia en la décima jornada de huelga: "Educación no ha medido bien nuestra fuerza"

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ValenciaUna marea verde ha vuelto a llenar de profesores y familias el centro de Valencia este 23 de mayo, tras diez días de huelga en la enseñanza pública no universitaria en la Comunidad Valenciana.

Convocada por STEPV, UGT PV, CSIF y CCOO PV, con apoyo de ANPE, derivó en más de 260 dimisiones de directivos de centros educativos. También en esta jornada ha habido una manifestación de educadoras infantiles en Madrid.

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Los movilizados se ha dirigido desde la Plaza de San Agustín hasta la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, acompañados de música y con los gritos de "consellera, dimisión", en alusión a la titular de Educación, Carmen Ortí.

Durante la protesta, los convocantes han pedido a profesores, familias y alumnos "no desfallecer" y seguir aguantando hasta que la Generalitat acepte sus propuestas, además de celebrar su masiva respuesta cuando está a punto de acabar la segunda semana de huelga indefinida.

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"No queremos más recortes en educación"

En la marcha se han visto carteles con lemas como 'Mis hijas merecen una educación pública y de calidad', 'Menos discursos y más recursos', 'La educació millora el món', 'Si molesta una escola pública, anem bé!', 'Profesora lluitant per la dignitat', 'Perque la docència no ha de ser supervivència' o 'Aquest acord es un esmorzar sense cacaus ni tramussos: una estafa'.

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También se han escuchado proclamas como "Educació pública i de qualitat", "Que no, que no, que no, no volem més retallades en educació" --o "Hui i demà, escola en valencià", en alusión a la lengua valenciana.

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El coordinador de Acción Sindical de STEPV, sindicato mayoritario, Marc Candela, ha señalado que están esperando a que Conselleria les convoque a la negociación, tras el rechazo a la propuesta de la administración.

"Ahora resulta que la culpa es de los sindicatos, que no haya negociación. Fue la consellera quien se levantó de la mesa y después nos dijo que estaba esperando el documento", ha criticado.

Según ha explicado, la marcha se ha organizado para este 23 de mayo para que pudiesen acudir más padres y madres. Ha puesto de relieve que las peticiones son "para mejorar la atención de nuestros hijos".

"Concretar medidas, calendarizar mejor y añadir el valenciano"

Candela ha comentado que los sindicatos están "trabajando" en un documento que se va a entregar el lunes 25 de mayo a la Conselleria de Educación, con las nuevas propuestas. "Lo que estamos haciendo es concretar mejor las medidas, calendarizar mejor y añadir el tema del valenciano", ha detallado.

Y preguntado sobre si la semana próxima habrá más movilizaciones, el portavoz ha respondido afirmativamente: "Sí, habrá una actualización del calendario para la semana que viene".

En esta línea, por parte de CCOO PV, Xelo Valls ha aseverado que la nueva propuesta todavía no está lista, pero sí va a ser presentada esta próxima semana: "Lo presentaremos cuando lo tengamos ya listo, cuando empiece la semana".

La representante de UGT PV Maite Tarazona ha valorado el "apoyo" de las familias, "quienes han demandando urgentemente querer llevar a las calle sus reivindicaciones, que son las mismas que las nuestras, porque realmente el 80 o el 90 % de lo que demandamos es para el bienestar de sus hijos y hijas".

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades aseguró que retomará la negociación con los sindicatos "lo antes posible", "una vez se haya recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles".

Candela afirmó que los sindicatos acudirán a las 9:00 horas este lunes y estarán esperando a la consellera para negociar. En un mensaje publicado en la red social X, el presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca ha señalado: "La educación de nuestros jóvenes merece diálogo, negociación y acuerdos".