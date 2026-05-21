Silvia Asiain 21 MAY 2026 - 16:37h.

Los manifestantes han accedido al interior de las Cortes valencianas y han arrojado billetes con la cara de Pérez Llorca

Dimiten más de 100 directores de centros escolares públicos valencianos en apoyo a la huelga de profesores

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ValenciaLos docentes valencianos se han manifestado masivamente este jueves ante las puertas de las Cortes valencianas para exigir a la Generalitat que acceda a sus reivindicaciones y se llegue así a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida en la educación pública no universitaria que hoy entra en su novena jornada.

La protesta ha subido de tono al conocerse que más de cien equipos directivos han dimitido. Jaume Olmos, portavoz de los equipos directivos aseguraba que hacen esta renuncia "por nuestro alumnado, por nuestras familias y sobre todo por nuestros compañeros y compañeras que no pueden más”.

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Billetes con la cara de Pérez Llorca

La renuncia supone un problema para la Generalitat Valenciana porque como reconoce Olmos, los responsables educativos “tendrán que buscar a alguien que se quiera hacer cargo”.

La protesta también se ha vivido en el interior de las Cortes con manifestantes arrojando billetes con la cara del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, lo que ha llevado a los equipos de seguridad a expulsarlos de la tribuna de invitados.

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La oposición parlamentaria no ha tenido más suerte ya que su protesta ha sido cortada en unos segundos por el presidente de la cámara.

Pero el enfado ha sido aún mayor cuando los docentes en huelga han escuchado el presidente valenciano recriminarles su actitud: "Es intolerable que los niños estén todos los días en los patios, mientras hay profesores en las aulas que nos les quieren atender. Yo creo que eso es desproporcionado”.

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Tras nueve días de movilizaciones, algunos padres empiezan a mostrar preocupación, sobre todo los de alumnos en cursos superiores o cercanos a la EBAU. A pesar de ello, la mayoría de los padres está con los profesores, aunque también les trasladan su inquietud por los efectos de la huelga.