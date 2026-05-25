El alemán F.H.B., conocido por el alias Jessie Marsson, está acusado de violar presuntamente de forma continuada a un menor y realizar tocamientos a otro

El pedófilo detenido en Azpeitia era un médico jubilado de 71 años que guardó más de 110.000 archivos pornográficos

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Faltan unos días para que el alemán. F.H.B., conocido por el alias Jessie Marsson, se enfrente a la justicia española acusado de agredir sexualmente a dos menores de 16 años en dos pueblos de la provincia de Valencia.

Marsson, de 50 años, lleva un año y diez meses internado en la prisión de Picassent por presuntamente violar de forma continuada a un menor y realizar tocamientos a otro, según consideró acreditado la jueza de Xàtiva (Valencia) que instruyó la causa.

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Este ciudadano alemán se dio a conocer públicamente por su defensa de las teorías de conspiración, el negacionismo, el esoterismo y la extrema derecha germánica tras realizar numerosas apariciones y entrevistas en medios de comunicación alternativos, según Información

La acusación particular pide inicialmente para F. H. B. una pena de 14 años de prisión por el primero de los delitos y de 8 años por el segundo: un total de 22 años de cárcel. La Fiscalía, por su parte, solicita antes del juicio una condena global de 15 años de cárcel para el investigado.

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La defensa del procesado, en cambio, ha solicitado la libertad de Marsson. Desde el entorno del acusado se ha promovido una campaña en redes sociales que argumenta que este no habría podido cometer las agresiones a causa de una supuesta impotencia sexual y de una fractura de costilla. La campaña pro-Marsson también expuso que este lo estaba pasando mal en la cárcel porque sufría "una grave alergia a la cebolla y al ajo".

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Supuesta víctima de explotación sexual

Marsson se presentaba como una víctima de supuestas redes de explotación sexual infantil y abusos rituales. Tras su tormentoso pasado, este alemán consagró supuestamente su vida a rescatar y ayudar a niños atrapados en experiencias similares a la suya.

F.H.B se estableció en 2020 en la Canal de Navarrés. Ese mismo año, había sido condenado un tribunal alemán por delitos relacionados con la pornografía infantil. Se le prohibió trabajar o realizar actividades con niños. El acusado cuenta con un amplio historial de antecedentes penales cuando residía en Alemania, tres de ellas estarían vinculadas a la pornografía infantil, pero también por falsificar documentos, por obstruir a la justicia o por hurto.