Agencia EFE Valencia, 28 MAY 2026 - 16:23h.

El agente falseó el informe e incluso se hizo una foto con la recién nacida, pero la madre de la bebé explicó que fue su marido el que asistió el parto y que no había ningún policía

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La Generalitat Valenciana ha anulado la condecoración otorgada a un policía local por su asistencia a una mujer que dio a luz en su domicilio, tras comprobarse que el agente no estuvo presente en el momento del alumbramiento y falseó el informe policial para que así lo pareciese.

Así consta en un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), elaborado a petición de la Conselleria de Emergencias e Interior sobre la revisión de la resolución de la Consellera de Justicia e Interior del 24 de marzo de 2024 por la que se concedió la felicitación pública a este agente.

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El agente forma parte de la Policía Local de Algemesí (Valencia) y en la actualidad es oficial de este cuerpo de seguridad.

Tal y como consta en el informe del CJC, según el informe policial, el 14 de junio de 2022, dos agentes de la Policía Local acudieron a un domicilio del municipio donde una mujer de 22 años estaba a punto de dar la luz, y a su llegada colaboraron con los servicios médicos en la asistencia al parto.

El Ayuntamiento solicitó que se entregara a ambos agentes la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul, petición que fue denegada por la Conselleria de Justicia e Interior en marzo de 2024 por considerar que las actuaciones realizadas no se adecuan a lo previsto en la normativa, si bien, acordó conceder la 'Felicitación Pública a título individual' a uno de los agentes.

El padre del bebé atendió el parto

En una entrevista posterior con la mujer que había dado a luz y su marido, éstos explicaron al jefe de la Policía Local que fue el padre de la bebé el que atendió el alumbramiento, y que cuando llegaron los agentes él la tenía ya en brazos; le ayudaron a taparla y le dijeron que esperarían al servicio sanitario con el fin de cortar el cordón umbilical.

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Afirmaron también que una vez llegaron los sanitarios y tuvieron el control de la situación, el policía les pregunto si podía hacerse una foto con la recién nacida, algo que les llamó la atención, y días después vieron una publicación en prensa donde salía su hija con el agente en la que se daba a entender que había ayudado en el parto.

Los progenitores aportaron fotos y vídeos del momento del parto en los que, según recoge el dictamen, "se puede determinar que ningún policía intervino de forma directa y activa en el parto", al menos en su fase de alumbramiento, "ni se encontraban presentes después de varios minutos de haber dado a luz la madre de la recién nacida".

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Tras tener conocimiento de estos hechos, el Ayuntamiento solicitó que se revocara o anulara la concesión de la felicitación pública, y en octubre de 2025 se inició el procedimiento de revisión de oficio para la revocación de esta concesión.

Se dio un plazo de 10 días hábiles para que el interesado formulara las alegaciones que considerara procedentes, pero éste no formuló ninguna, y en febrero de 2026 se propuso la declaración de nulidad de la concesión de la felicitación pública, una propuesta que cuenta ahora con el aval del Consell Jurídic Consultiu.