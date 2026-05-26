Mabel Cupet Sevilla, 26 MAY 2026 - 12:08h.

Los agentes sospechan que el material intervenido durante el fin de semana podría proceder de un robo reciente

El cuerpo municipal pide colaboración ciudadana para localizar cuanto antes a su legítimo propietario

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La Policía Local de Mairena del Aljarafe, Sevilla, ha puesto en marcha una campaña para tratar de localizar al propietario de un maletín de herramientas profesionales recuperado durante el pasado fin de semana en diferentes calles del municipio. Según ha informado el cuerpo policial a través de sus canales oficiales, los agentes interceptaron el material durante una actuación rutinaria y sospechan que podría proceder de un robo reciente.

El hallazgo se produjo después de que los policías detectaran un maletín en circunstancias que levantaron sospechas sobre su procedencia. Tras comprobar el contenido, los agentes localizaron en su interior diversa herramienta profesional, motivo por el que iniciaron gestiones para tratar de averiguar quién es su legítimo dueño.

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Llamamiento ciudadano

Desde la Policía Local han subrayado que la pérdida de este tipo de material supone un importante perjuicio económico y laboral para muchas personas, especialmente para trabajadores autónomos y profesionales que dependen diariamente de sus herramientas para desarrollar su actividad. Por ello, una de las prioridades ahora es conseguir que el equipo pueda ser recuperado cuanto antes por la persona afectada.

“Sabemos lo mucho que cuesta conseguir el material de trabajo y el daño que hace perderlo”, señalan desde el cuerpo municipal, que ha apelado a la colaboración ciudadana para facilitar la identificación del propietario. En este sentido, la Policía considera fundamental la difusión del aviso tanto en redes sociales como en grupos vecinales y canales de comunicación del municipio.

Cómo recuperar las herramientas

Los agentes han pedido que cualquier persona que haya sufrido recientemente el robo o extravío de herramientas, ya sean de uso profesional o doméstico, contacte con la Jefatura para comprobar si el material recuperado pudiera corresponderse con el suyo.

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Para poder retirar el maletín será necesario acreditar de forma suficiente la propiedad de las herramientas. La Policía Local solicitará a los posibles propietarios una descripción detallada tanto del estuche como del material que contiene, incluyendo marcas, modelos, características específicas o señales visibles de uso y desgaste que permitan confirmar la titularidad.

Documentación necesaria

Además, las autoridades recomiendan aportar cualquier documento que pueda ayudar a justificar la propiedad del equipo, como facturas de compra, fotografías previas de las herramientas o incluso la denuncia presentada en caso de haber sido víctima de un robo. Toda esta información facilitará las labores de comprobación e identificación por parte de los agentes.

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Las personas que consideren que el material recuperado podría pertenecerles pueden acudir directamente a la Jefatura de Policía Local de Mairena del Aljarafe o ponerse en contacto telefónicamente a través del número 954 186 532.

La Policía Local mantiene abiertas las gestiones para esclarecer el origen exacto del maletín y no descarta que el material pueda estar relacionado con algún robo denunciado recientemente en el municipio o en localidades cercanas del Aljarafe. Mientras continúan las comprobaciones, los agentes confían en que la difusión pública del hallazgo permita localizar rápidamente a su propietario.