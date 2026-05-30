El arrestado por malos tratos, de 28 años, no quería que la mujer tuviese al niño y la sometía emocionalmente con ello

En múltiples ocasiones, el joven agredió a la víctima, quien se refugiaba en casa de una vecina para no recibir más golpes

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ValenciaUn hombre fue detenido por golpear y amenazar a su pareja, cuando ésta estaba ya embarazada, con quitarle a su bebé en unos hechos ocurridos en la localidad de Torrente (Valencia).

Según ha informado la Policía Nacional, los presuntos malos tratos habrían comenzado al iniciarse el periodo de gestación, pues el joven de 28 años no quería que la chica tuviese al niño o niña.

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Las investigaciones por parte de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) empezaron el 19 de mayo al descubrirse que la víctima, en situación de vulnerabilidad y con un bebé lactante de dos meses, estaba sufriendo violencia.

Agresiones estando embarazada y refugio en casa de una vecina

Eran constantes episodios de agresiones físicas y verbales en el domicilio que ambos compartían en el municipio. De hecho, el arrestado golpeó a la mujer en múltiples ocasiones, estando ella en el octavo mes de gestación.

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Incluso la afectada había tenido que refugiarse en casa de una vecina del inmueble para evitar recibir más ataques por parte de su pareja. El joven usaba al menor para someterla emocionalmente.

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Ante estos hechos, los agentes localizaron y detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Con antecedentes policiales, pasó a disposición judicial, decretándose como medida cautelar una orden de alejamiento de 300 metros y prohibición de todo tipo de comunicación y aproximación a la víctima.