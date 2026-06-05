Carlos Plá Valencia, 05 JUN 2026 - 04:30h.

Los animales han sido localizados en una intervención en una vivienda en la localidad valenciana de Cullera y ya se encuentran con su familia en perfecto estado de salud

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Tres meses después de que fueran robados de la casa donde vivían con sus dueños en Pinedo (Valencia), India y Thor, dos perros de la raza cane corso, han vuelto a su hogar. "Después de tanto tiempo había perdido toda la esperanza al menos a corto plazo. Pensábamos que los habían robado para criar y que a lo mejor cuando ya no les sirvieran aparecerían", cuenta Pedro Bermúdez, propietario de los perros.

La buena noticia le llegó este martes por la tarde cuando recibió una llamada. "Me llamó la policía diciéndome que los habían encontrado y que podía ir a recogerlos, yo estaba trabajando y fue mi padre. Ahora ya están en casa con nosotros", explica aliviado, más al comprobar que ambos están en buen estado. "Han llegado bastante pasados de peso, no sé lo que les habrán dado de comer y no creo que se hayan movido mucho, pero me alegro de verlos así".

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India y Thor fueron localizados por la Policía Local de Cullera (Valencia) tras una intervención rutinaria en una vivienda. Fueron los agentes de la Unidad Canina de Cullera los que gracias al detector de microchips que portaban pudieron confirmar que eran India y Thor.

Ambos animales constaban en las bases de datos oficiales como robados con la correspondiente denuncia de su propietario. A partir de ese momento, se activó el protocolo para contactar con ellos y coordinar su retorno.

Robo nocturno

El robo de India y Thor se produjo a principios de marzo durante la madrugada. Sus dueños los habían dejado en la parcela porque estaban reformando la casa. Cuando llegaron al día siguiente se encontraron con la valla rota y sin los perros. Al revisar las cámaras de seguridad de la zona vieron una furgoneta blanca que podría ser la de los ladrones.

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Con esas imágenes fueron a la Guardia Civil a denunciar el robo y subieron a redes sociales una publicación para pedir ayuda para su localización. Ahora tres meses después, India y Thor ya están con su familia.