Sus dueños, Pablo y Elena, ofrecen una recompensa a quién les ayude a recuperar a sus perros que fueron sustraídos de su vivienda situada en una parcela rural de Pinedo

El Hospital de Bellvitge de Barcelona incorpora terapia asistida con perros para tratar la salud mental

Pedro y Elena llevan 10 días buscando sin descanso a India y Thor, dos perros de la raza cane corso de cinco años, que les robaron en Pinedo (Valencia) el pasado 1 de marzo. "Llegamos a nuestra casa y habían cortado la valla de arriba a abajo y ya no estaban. Desde entonces, tenemos un nudo en el estómago, es desesperante", explica Pedro Bermúdez.

El robo se produjo sobre las tres de la madrugada y tras revisar varias cámaras de seguridad de la zona localizaron una furgoneta blanca saliendo de su parcela, situada en una partida de casas de campo, en la que sospechan que se llevaron a los perros. "Llevaban unas semanas solos por la noche porque estamos reformando la casa, pero tenían su refugio y todo lo necesario para estar bien", asegura su dueño, que no entiende cómo los ladrones se atrevieron a sustraer unos animales considerados de raza peligrosa que pesan más de 70 kilos cada uno. "Son muy buenos, pero son perros muy grandes y para llevárselos tienen que conocerlos o utilizar algún sistema para hacerlo".

Con el vídeo de las cámara de seguridad se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil de Alfafar (Valencia) para denunciar el robo y subieron una publicación a Instagram para pedir colaboración para localizarlos. "Los primeros días tuvimos muchas visualizaciones y decenas de mensajes, pero con el paso del tiempo el interés va decayendo".

Gracias al post en redes sociales, se puso en contacto con ellos una persona que les aseguró que había visto a los perros en una zona rural en Moncada (Valencia). "Eso fue el día 3 y desde entonces hemos estado yendo mañana y tarde, utilizando incluso drones, pero siento que estamos perdiendo el tiempo".

Robados para cría

En los últimos tiempos, estos perros que antes eran utilizados para peleas, se han puesto de moda en redes sociales. "Hay influencers que los han hecho muy famosos y las crías se están vendiendo entre 2.000 y 3000 euros, así que, según nos ha dicho el criador al que se los compramos, los deben de querer para criar y porque pueden tener dos camadas al año de seis o siete cachorros cada una ", explica Pablo.

Un negocio para el que los ladrones no pueden utilizar a India. "Está castrada. Espero que al ver que no les sirve, los suelten".

De momento, ofrecen una recompensa a quién les ayude a recuperarlos. "No hemos puesto una cantidad, pero estamos dispuestos a dar una gratificación, solo queremos que vuelvan con nosotros".