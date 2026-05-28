Patricia Martínez 28 MAY 2026 - 19:30h.

La perra, de tres años, sufre una arritmia grave que solo puede ser operada en una clínica de Milán

La familia lanzó una campaña de crowdfunding que está a punto de alcanzar su objetivo

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OurenseNala es una pastora australiana de apenas tres años que hasta hace unos meses corría y jugaba como cualquier otra perra de su edad. Pero con apenas un año de vida, sus dueños, una familia de Ourense, empezaron a notar que algo no iba bien. Ahora piden ayuda económica para poder afrontar una operación en Italia que le cure su grave arritmia cardíaca.

Hace algo más de un año, Nala “sufrió varios desmayos y, después de numerosas pruebas cardiológicas, los veterinarios le diagnosticaron una arritmia cardíaca grave, una taquicardia supraventricular”, cuenta su familia, “llegando su corazón a superar los 300 latidos por minuto”, explican. En un primer momento pensaron que con la medicación podrían controlar la enfermedad “y que Nala podría seguir teniendo una vida normal”. Así fue durante unos meses. La medicación parecía que había estabilizado sus arritmias “y nos aferramos a esa esperanza”, explican.

Pero hace solo una semana Nala volvió a sufrir otra crisis cardíaca. “Después de revisarla de nuevo, el cardiólogo nos explicó que, incluso reajustando la medicación, ya no puede asegurarnos que vaya a sobrevivir, porque existe un riesgo real de muerte súbita”, detallan. Y por eso, esta operación se ha convertido en su única oportunidad.

“Además, las pruebas han mostrado que su función cardíaca está disminuida y ahora necesita medicación especializada, revisiones constantes y una operación muy delicada para poder seguir luchando”, detalla su familia. Una intervención que solo pueden realizarle en la clínica AniCura Veterinaria Malpensa, en Milán, uno de los centros de referencia europeos en cardiología veterinaria.

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La operación, ya programada para el 15 de julio, cuenta con un 98% de probabilidades de éxito, según los especialistas consultados. Pero los costes no son asumibles para la familia.

Por eso ahora, han creado hace unos días una campaña de micromecenazgo, con al fin de recaudar fondos para llevarla a cabo: “El problema es que entre la operación, el viaje, las pruebas y todos los gastos veterinarios, el coste es muchísimo más alto de lo que podemos asumir solos”, cuentan.

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Oleada de solidaridad en apenas unos días

Porque su familia no quiere rendirse con Nala. Quieren darle “la oportunidad de seguir viviendo, jugando y siendo la perrita feliz que siempre ha sido”, añaden. “Nala todavía tiene muchísimas ganas de vivir, y nosotros no queremos rendirnos con ella”, cuenta la familia que en apenas dos días de campaña se han visto abrumados por la oleada de solidaridad. Su vídeo donde pedían ayuda a superado las 300.000 visualizaciones y han recibido cientos de mensajes de apoyo, pero también aportaciones económicas.

En estos días casi han alcanzado el objetivo que se marcaron con su campaña; conseguir 8.000 euros para poder sufragar la operación y el viaje. “Ojalá poder agradeceros uno por uno a todas las personas que estáis compartiendo y a las que estáis ayudando”, ha comentado la portavoz de la familia, porque “cualquier ayuda, por pequeña que sea, significa muchísimo para nosotros: donar, compartir o simplemente leer su historia ya nos ayuda enormemente”. Y por eso agradecen cada pequeño gesto de todos los que estos días están ayudando a salvar el corazón de Nala.