Carlos Plá Valencia, 17 JUN 2026 - 11:20h.

La serpiente de más de 30 kilogramos y 4 metros de longitud puso alrededor de 30 huevos creando una compacta estructura en forma de pirámide para poder protegerlos

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Pocas especies despiertan sentimientos tan contradictorios como las serpientes. Para algunas personas generan temor y, para otras, una profunda fascinación. Sea como sea, no dejan a nadie indiferente y más si se trata de la de mayor tamaño del continente africano.

Bioparc Valencia alberga una pareja de la imponente pitón de Seba (Python sebae) cuya hembra ha realizado una puesta de huevos que el equipo de cuidado animal pudo presenciar “en vivo” y grabar en vídeo gracias a la magnífica visibilidad que ofrece su gran terrario.

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La serpiente de más de 30 kilogramos y 4 metros de longitud (puede alcanzar 6 metros) fue depositando de forma gradual los huevos que, conforme eran expulsados (aún blandos y viscosos), se iban adhiriendo unos a otros creando una compacta estructura en forma de pirámide. Tras completar la puesta (aproximadamente 30 huevos), la hembra inició el instintivo y característico protocolo de protección e incubación, enrollándose cuidadosamente alrededor, tal y como permanecerá las próximas semanas. De esta forma, las personas que visitan BIOPARC pueden admirar este insólito proceder de la pitón de Seba que se mantiene hasta la eclosión, a diferencia de la mayoría de los ofidios que abandonan el lugar de desove.

La pitón de Seba en la sabana de BIOPARC Valencia

La pareja de pitón de Seba habita en Bioparc Valencia desde hace 18 años en un singular recinto multiespecie diseñado para su bienestar y que comparte con la tortuga acuática de escudo africana (Pelomedusa subrufa) y con la articulada de Home (Kinixys homeana) de hábitos más terrestres.

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En esta zona que recrea la vida de la sabana subterránea se encuentra también el zorro orejudo, la musaraña elefante, la rata topo y las familias con recientes nacimientos de cerdo hormiguero y de facóqueros, el conocido “Pumba”. Justo al lado el pequeño rinoceronte sigue su desarrollo, como también las numerosas crías de antílopes, chimpancés o elefantes, que aportan esperanza a los programas de conservación de estas especies amenazadas en los que participa con éxito el parque.

Con los proyectos de la Fundación Bioparc, que actúan con un modelo integral de conservación territorial y desarrollo comunitario, se contribuye a la preservación de este reptil que actualmente ha disminuido su población debido a la destrucción de su hábitat y a la caza para el aprovechamiento de su carne y de su apreciada piel. Pese a su reputación de agresiva, la pitón de Seba está considerada como poderosa e, incluso, es venerada en algunas culturas.