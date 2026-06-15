Iván Sevilla 15 JUN 2026 - 05:30h.

El camino trashumante del ganado ovino ha revivido una de las más antiguas tradiciones de Vistabella del Maestrazgo

Las ovejas viajaron de Cabanes a una masía cercana al Parque Natural de Penyagolosa, la montaña más alta de Castellón

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CastellónUn pintoresco pueblo medieval ha recibido recientemente una especial visita. Casi 900 ovejas recorrieron 60 kilómetros por el norte de la provincia de Castellón para pasar el verano en una masía.

Este 10 de junio, el ganado ovino dejó unas impresionantes estampas al atravesar las calles de Vistabella del Maestrazgo, la localidad más alta de toda la Comunidad Valenciana, al situarse a 1.248 metros.

Desde ella se accede al Parque Natural de Penyagolosa, donde muy cerca se encuentra el Mas de Collet, el destino final para los animales que viajaron desde el término municipal de Cabanes.

Guiados por sus pastores y pastoras, que fueron a caballo, completaron el camino trashumante que rememora una de las más antiguas tradiciones del territorio castellonense.

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Según detallan precisamente desde el Ayuntamiento de Vistabella del Maestrazgo, allí "la ganadería ha tenido en la historia un peso muy importante en la economía local".

Además de haber sido "un paso de trashumancia entre la costa provincial y Teruel", pues la localidad se ubica junto a la frontera con Aragón: "Se ve en construcciones como el Puente Romano que une Aragón con Valencia".

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"O Vistabella con Mosqueruela, cruzando el río Montlleó", añaden desde el consistorio. Compartieron unas imágenes del recorrido del rebaño por el pueblo que todavía conserva restos de su pasado medieval.

También vacas que viajan a la Sierra de Gúdar-Javalambre

Aparte de las ovejas, otro tipo de ganado como el de las vacas de Fernando Robres emprendieron ya su viaje trashumante desde Castellón hasta la provincia de Teruel. En concreto, llegaron a la Sierra de Gúdar-Javalambre.

“Con la llegada de junio y el aumento de las temperaturas, nuestras reses se trasladan a zonas más frescas y elevadas como Mosqueruela y Linares de Mora”, anunció el 4 de junio el propietario de la ganadería ecológica.

Describió que se trata de "un entorno con pastos abundantes y ricos en nutrientes, que permite cuidar de los animales de forma natural y respetuosa".

La trashumancia, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La técnica pastoril que aún sigue viva en nuestro país es de tal relevancia que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Es uno de los métodos ganaderos más sostenibles y eficaces para unir al ser humano, a los animales y a los ecosistemas, según explican en la web del Ministerio de Cultura.

Su función principal es buscar pastos que tengan las mejores condiciones para alimentar al rebaño. Por eso, en primavera se desplaza hacia las montañas, huyendo del extremo calor veraniego.

Mientras que en otoño, el ganado baja hacia los valles o las zonas llanas para evitar el frío del invierno. Estas rutas migratorias suelen ser siempre las mismas en un espacio geográfico o climático.