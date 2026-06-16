Mabel Cupet Sevilla, 16 JUN 2026 - 19:30h.

La pequeña fue encontrada por un vecino sola en una zona arrasada por las llamas días después de nacer

El objetivo de los vecinos es devolverla a su entorno natural cuando esté preparada

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El incendio forestal declarado la pasada semana en la comarca del Andévalo de Huelva dejó miles de hectáreas afectadas, jornadas de enorme preocupación entre los vecinos y un importante despliegue de medios de extinción para frenar el avance de las llamas. Durante varios días, el fuego mantuvo en vilo a municipios como Alosno, donde el humo y el temor a que el incendio alcanzara nuevas zonas marcaron los días.

Las imágenes de monte calcinado y de los equipos de emergencia trabajando sin descanso reflejaron el impacto de un incendio que no solo afectó a la vegetación y al paisaje. Como ocurre en este tipo de sucesos, los animales silvestre fueron unos de los grandes perjudicados. Numerosos animales tuvieron que huir de sus hábitats y otros no lograron escapar del avance del fuego.

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Sin embargo, entre las consecuencias de la tragedia también hay historias bonitas. Es la de Andreíta, una cervatilla que logró sobrevivir al incendio y que hoy se recupera gracias a la solidaridad y cuidados de varios vecinos.

Un hallazgo en medio de la devastación

La pequeña tenía apenas unos días de vida cuando fue localizada en una de las zonas afectadas por el incendio. Andrés, un vecino de Alosno, recorría el terreno tras el paso de las llamas cuando se encontró con una escena que no esperaba.

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Entre la vegetación quemada y el suelo cubierto de ceniza observó una pequeña figura inmóvil. Al acercarse comprobó que se trataba de una cervatilla muy joven que permanecía tumbada en el suelo, sola y desorientada.

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El animal no se movía. Asustada y debilitada, parecía haberse quedado resguardada en una zona transformada por el fuego. Por su tamaño, apuntaba a que había nacido poco antes del incendio y que había perdido el contacto con su madre durante el incendio.

A esa edad, las crías de ciervo dependen por completo de la protección y alimentación materna para sobrevivir. Permanecer sola en una zona devastada reducía considerablemente sus posibilidades de salir adelante.

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Una cadena de solidaridad

Por eso Andrés, decidió intervenir. La cervatilla fue rescatada y trasladada a un lugar seguro para recibir los primeros cuidados.

Desde entonces, Andreíta se encuentra en casa de otro vecino del municipio que se ha hecho cargo temporalmente de ella. Allí recibe alimentación, atención y cuidado. La pequeña ha comenzado a recuperar fuerzas.

Quienes la cuidan aseguran que se ha adaptado rápidamente y que poco a poco muestra más vitalidad y confianza. Su presencia ha alterado la rutina familiar, convirtiéndose en la protagonista indiscutible de la vivienda. Ya se ha hecho la dueña de la casa y se ha integrado perfectamente en su nueva familia.

La otra cara de los incendios

Los expertos recuerdan que los incendios forestales tienen consecuencias que van mucho más allá de las hectáreas quemadas. La pérdida de refugios, alimento y zonas de reproducción afecta directamente a numerosas especies silvestres.

En el caso de las crías, el riesgo es todavía mayor. Muchas nacen durante la primavera y principios del verano, una época que coincide con los meses de mayor peligro de incendios. Cuando el fuego avanza, animales tan jóvenes apenas tienen capacidad para desplazarse y dependen de que sus madres puedan ponerlas a salvo.

Por ello, historias como la de Andreíta son poco habituales. La mayoría de los rescates se producen en circunstancias muy complicadas y no siempre terminan con un desenlace favorable.

Precisamente por eso, el caso de esta cervatilla se ha convertido en un pequeño símbolo de esperanza en una comarca que todavía trata de recuperarse de las consecuencias del incendio.

El regreso al Andévalo

Pese al cariño que ya ha despertado entre quienes la cuidan, el objetivo final es devolver a Andreíta a su entorno natural cuando esté preparada. Una vez que alcance la fortaleza necesaria, se favorecerá una adaptación progresiva a su hábitat natural.

Será entonces cuando Andreíta abandone el hogar que le ha servido de refugio y vuelva a los montes del Andévalo, donde podrá desarrollarse en libertad como cualquier otro ejemplar de su especie.

Mientras tanto, la pequeña cervatilla continúa recuperándose ajena a la repercusión que ha generado su historia.