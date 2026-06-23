Los valencianos piden que se regule la circulación de los pelotones de turistas en bici que invaden las calles y las aceras

El turismo español vive una explosión de visitas y pernoctaciones por la guerra de Irán, pero con unos precios disparados

Compartir







El verano es para las bicicletas, también en Valencia, que se prepara para otra temporada alta de turismo, aunque con las quejas de los vecinos, que parecen menos complacidos con los cientos de visitantes extranjeros que pedalean por sus calles. Una vez más los encontronazos entre los valencianos desesperados y piden que se regule la circulación de estos pelotones de turistas, que no solo invaden las calles del centro de Valencia, sino también las aceras.

Cada verano aumenta el número de turistas, que aparecen por todas partes. Ahora también en bicicleta provocando el malestar entre los vecinos: "Es muy complicado cuando hay tanto turista, se hace difícil andar por el centro, se hace bastante difícil", nos cuentan.

PUEDE INTERESARTE Estas son las 42 playas y ríos gallegos donde estará prohibido el baño este verano: la Xunta actualiza el listado

Muchos conducen sin cuidado en los pasos de peatones y te "tienes que parar para que ellos pasen", relata otra. No tiene miedo a los coches y circulan por donde quieren, en dirección prohibida, por la acera, es la ciudad sin ley".

Los vecinos reclaman la regulación de los pelotones de turistas en bici por calles y aceras

Los vecinos de la ciudad están cansados y otros han tirado la toalla cediendo las calles del centro al turisteo que por estos meses comienza a aumentar de forma incomoda. "Al final dices, pues no vengo, desisto de venir", admite uno de estos valencianos resignados. De no poder caminar con tranquilidad por las calles del casco histórico.

Ellos reclaman que se regule de forma más estricta en la circulación de bicicletas, que van en pelotones por dondequiera. La entrada del mercado central está llena de bicis porque invaden la calle sin preocupación. Los turistas van despreocupados a su bola de disfrute y ocio sin pensar en los que viven aquí en Valencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ya se han visto gritos de 'go home' y algunos pinchazos en las ruedas porque ya la circulación masiva de bicis turísticas molesta. El malestar también alcanza a otro tipo de vehículos, que también les alquilan a los visitantes para que visiten la ciudad sin control.