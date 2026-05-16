Patricia Martínez 16 MAY 2026 - 10:30h.

Galicia mantiene un porcentaje mayor de aguas de baño marítimas y continentales de calidad excelente que el conjunto de España

Sanxenxo, el municipio de España que más banderas azules acumula: 118 playas gallegas lucirán la distinción este verano

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Santiago de CompostelaA pocos días de que arranque la temporada alto de baños y de turismo, la Xunta de Galicia acaba de actualizar a través de una resolución de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería el listado actualizado para este año 2026, de todas las zonas de baño, alcanzado una cifra de récord, con 506 zonas registradas. En la resolución también se han dado a conocer las 42 zonas donde está prohibido de manera permanente, en toda la comunidad.

Galicia mantiene así un porcentaje mayor de aguas de baño marítimas y continentales de calidad excelente que el conjunto de España y de la Unión Europea. Según los últimos datos publicados, el 97,7 % de las aguas de las zonas de baño gallegas cuentan con calidad excelente o buena. La lista de aguas de baño aptas, correspondientes a la temporada 2026, alcanza su récord histórico, ya que la comunidad contará con 506 zonas registradas. Por ello, a pesar de que existan 42 zonas con el baño prohibido de manera permanente, las opciones para darse un chapuzón tanto en arenales de costa como en áreas fluviales de la comunidad son más que numerosas. Además en el listado de playas gallegas, se encuentran algunos paraísos, y playas que han sido galardonadas con diversos distintivos de calidad, y algunas calificadas como las mejores del mundo.

La Xunta incrementó este año cerca de un 15 % la inversión destinada a la recogida de las aguas de baño, alcanzando los 205.781,56 euros. La previsión es que el Laboratorio de Salud Pública de Galicia analice 5.000 muestras. La vigilancia realizada por los técnicos de la Dirección Xeral de Saúde Pública es de gran importancia dado que el uso recreativo de las aguas de baño puede suponer peligros y riesgos para la salud. Así, la contaminación bacteriana puede provocar gastroenteritis o enfermedades respiratorias en las personas que se bañen en aguas contaminadas. Aunque estas enfermedades raramente son graves, el número de personas expuestas puede ser elevado debido a la importante afluencia que registran las playas, los ríos o las lagunas.

42 zonas con el baño prohibido de manera permanente

Galicia contará este verano en total con 42 zonas donde está prohibido el baño. La prohibición se hará efectiva desde el 1 de junio, y en el listado aparecen desde playas, a espacios fluviales o embales, repartidos por las cuatro provincias gallegas. Pontevedra y Ourense concentran la mayoría de las nuevas prohibiciones, con tres nuevas zonas vetadas al baño cada una. En el cómputo global, es la provincia de A Coruña la que registra el mayor número de puntos con el baño restringido de manera permanente. El 67% de las áreas no aptas para el baño son puntos fluviales, mientras que el 23% restante se corresponden con playas marítimas.

El informe del Programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño de Galicia realizado por la Dirección Xeral de Saúde Pública destaca la alta calidad de las aguas de baño, tanto continentales como marítimas, ya que en 2025 el 89,2 % de las aguas alcanzó la clasificación sanitaria de excelente y el 8,5 %, de buena.

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Toda la información sobre las zonas de baño, las prohibiciones permanentes o temporales y la calidad de las aguas puede consultarse en este mapa, publicado y actualizado por la Consellería de Sanidade.

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A Coruña es la provincia con más zonas no aptas, y Pontevedra la que menos

El listado de las zonas prohibidas para el baño en la provincia de A Coruña incluye la zona de Arteixo, en la Ría de Barrañán, el Río Tambre-Nináns, en el Concello de Brión, la playa de Camelle en Camariñas, la de A Concha en Cariño, y la del mismo nombre en el concello de Cee, la playa urbana de O Portiño en A Coruña, la de Barallobre en Fene, la zona fluvial del río Furelos, ubicada en Melide, la playa de A Virxe do Camiño, en Muros, el Río Xuvia en la zona del Muño do Pedroso, en Narón, la zona de Testal-Taramancos, ubicada en Noia, la playa Santa Cruz, en la zona del Puerto, en Oleiros, el área recreativa de Reboredo, en el río Mendo, en Oza Cesuras, las áreas de Centroña y Ver en Pontedeume, y el área fluvial del río Eume, a su paso por As Pontes.

En la provincia de Lugo, la lista incluye la zona derecha de la playa de Arealonga y la playa de San Bartolo, en el concello de Barreiros en As Mariñas, las playas fluviales del río Parga y Baamonde, en Begonte, la zona de Penaoural, en Burela, el río Lamas-Naranxa, a su paso por a A Fonsagrada, el río Parga en Guitiriz, el Embalse de Vilasouto, en O Inicio, el área fluvial del río Cabe a la altura de Ribas Altas, en Monforte de Lemos, el río Saa, a su paso por A Pobra de Brollón, en A Pontenova, el río Eo-Pozo da Ola, y en Ribas de Sil, el río Sil, en la zona de San Clodio. También se incluye el área recreativa de Chao de Pousadoiro, en Ribeira de Piquín, y la zona de Sacido en Viveiro.

La provincia de Ourense registra seis zonas fluviales donde está el baño prohibido de manera permanente, ubicadas en Baltar, al paso del río Limia, en la zona de O Caneiro, el río Arnoia, a su paso por el área fluvial de Baños de Molgas, el área recreativa da Bola, en el concello de A Bola, el embalse As Conchas-Os Chaos, el Lobeira, la Praia fluvial dos Peares, al paso del río Bubal, en A Peroxa, y el río Arzoá, en Vilardevós.

Pontevedra es la provincia que registra menos zonas no aptas para el baño, entre las que se incluyen, tres ríos a su paso por Arbo, el río Deva, en San Xoán; el río Miño, en la Estación y en el lugar de Sela. En la lista aparecen también el embalse de Eiras, con su zona recreativa, en Fornelos de Montes y dos puntos en Ponteareas, A Moscadeira, en el río Tea y As Partidas.

La resolución identifica además 14 zonas de baño que permanecen en evaluación, seis más que el año pasado.