Carlos Plá Valencia, 01 JUL 2026 - 11:29h.

Desde el pasado 29 de junio no se sabe nada de Daniel Zaragoza García, un trabajador del Ayuntamiento de Manises de 53 años. Desde el consistorio piden máxima difusión para su localización

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El Ayuntamiento de Manises (Valencia) ha confirmado la desaparición de Daniel Zaragoza García, trabajador del consistorio, y solicitan la máxima difusión para dar con su paradero.

A Daniel, de 53 años, se le perdió la pista el pasado 29 de junio en la localidad valenciana de San Antonio de Benagéber y desde entonces no hay ninguna noticia de él. Ese día vestía una camiseta deportiva con franja marrón oscura, bermuda oscura, zapatillas de rejilla azul grisáceo y gorra beige.

El desaparecido es un hombre corpulento, mide 1,90 metros y pesa 100 kilos, tiene el pelo liso corto canoso y ojos azules.

Desde el Ayuntamiento de Manises señalan que si alguna persona tiene información del paradero de Daniel que se ponga en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062.

En sus redes sociales, el consistorio expresa su deseo de que Daniel "aparezca pronto y en buenas condiciones".