Gonzalo Barquilla 29 JUN 2026 - 17:05h.

Naia, una menor de Granada, desapareció este domingo: su madre fue a recogerla y fue informada de que su padre no la entregó

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Naia L.S., una menor de 14 años, permanece desaparecida desde este pasado domingo en Granada en un caso que ha sido catalogado como una presunta sustracción parental. Según ha informado la plataforma Adonay a la web de 'Informativos Telecinco', el autor de estos hechos es el padre de la menor, con quien existían antecedentes de conflicto relacionados con la custodia.

La madre, que ya ha presentado la correspondiente denuncia ante las autoridades, ha expresado su profunda preocupación por la seguridad de su hija y solicita la colaboración ciudadana para lograr su localización. Según consta en la denuncia, la progenitora acudió a las 17:50 horas del domingo al Punto de Encuentro Familiar (PEF), situado en la calle Pintor Rodríguez Acosta de Granada y gestionado por la entidad VICFAM, y fue informada de que su expareja no tenía intención de devolver a la menor al finalizar el régimen de visitas.

De acuerdo con su relato, desde el propio centro le comunicaron que el padre se disponía a trasladar a la menor a Bilbao, incumpliendo así la resolución judicial vigente. La sentencia establecía que Naia debía ser reintegrada a las 19:30 horas de ese mismo domingo en el Punto de Encuentro Familiar, circunstancia que, según la denuncia, no llegó a producirse. Desde el entorno familiar también denuncian una supuesta "dinámica de manipulación" por parte del progenitor, circunstancia que, aseguran, incrementa la preocupación por el bienestar físico y psicológico de la adolescente.

Descripción física de Naia y teléfonos de contacto

Naia L.S. mide 1,56 metros, pesa aproximadamente 65 kilogramos, tiene los ojos marrones y el cabello castaño oscuro y largo. Como seña identificativa presenta una cicatriz en el brazo izquierdo, a la altura del hombro. En el momento de su desaparición vestía una camiseta de tirantes, una falda de color morado claro y sandalias marrones.

Cualquier persona que disponga de información sobre el paradero de la menor puede contactar de forma inmediata con los servicios de emergencia a través del 062 (Guardia Civil) o el 091 (Policía Nacional). También permanecen habilitados el teléfono de la plataforma Adonay (633 793 822) y el de SOS Desaparecidos (868 286 726).

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Antecedentes en el caso de Naia

Según ha explicado Jorge Adonay, responsable de la plataforma, "no es la primera ocasión en la que la menor se ve inmersa en una situación de estas características". Afirma que años atrás ya se produjo un episodio similar en el que la madre logró recuperar a la niña tras una presunta sustracción por parte del mismo progenitor.

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Actualmente, existía un marco legal definido mediante un convenio regulador que otorgaba la custodia a la madre, el cual ha sido vulnerado con esta nueva sustracción. La documentación judicial previa, emanada del Juzgado de Primera Instancia nº 6 (Familia) de Bilbao, establecía ya medidas protectoras y de control sobre las visitas y la pensión alimenticia de la menor. "Es un caso urgente de sustracción parental. La madre tenía la custodia", precisa Adonay.

Investigación en curso

La plataforma Adonay ha señalado que el caso ha sido considerado de "alta vulnerabilidad" debido a las circunstancias que rodean la desaparición y a los riesgos que, según afirma, están siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Asimismo, desde la entidad aseguran que el padre habría amenazado con emprender acciones legales contra la plataforma pese a la existencia de una sentencia judicial y de la denuncia presentada por la madre. Mientras continúa la investigación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen activada la búsqueda de Naia para obtener información sobre la situación. La prioridad es localizar a la menor lo antes posible y garantizar su seguridad.