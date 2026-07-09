Carlos Plá Valencia, 09 JUL 2026 - 19:30h.

A través de vídeos cortos tratan de frenar la ola de desinformación y quimiofobia que existen en redes sociales como los reels en los que atacan a los protectores solares o las vacunas

Los bulos sobre protectores solares generan más interacción en TikTok que la información científica

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Las profesoras del Área de Toxicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Carmen Estevan y Mónica Benabent han impulsado entre los estudiantes de la asignatura de Toxicología de los Grados en Farmacia y en Tecnología de los Alimentos el proyecto de innovación docente PIEU-UMH 2025 ¿Es veneno o meme?.

El objetivo de esta iniciativa es frenar la ola de desinformación y quimiofobia que existe actualmente en las redes sociales como los reels en los que atacan a los protectores solares o las vacunas, mediante la grabación de vídeos cortos que desmienten este tipo de bulos.

Según las profesoras de la UMH, la cantidad ingente de información que se genera en las redes tiene un efecto secundario alarmante, que son las fake news y los datos sin verificar. Para nuestros estudiantes, que son nativos digitales, la velocidad a la que se comparte un vídeo en TikTok o YouTube a veces pesa más que si lo que cuenta es verdad.

"Quimiofobia"

La desinformación alimenta la conocida como “quimiofobia” (ese miedo irracional a compuestos químicos que son totalmente seguros) y puede llevar a tomar decisiones peligrosas para la salud. Por eso, no basta con saber que hay mentiras en la red; hace falta que el estudiantado tenga las herramientas necesarias para su detección.

Para ayudar a corregir esta situación, los estudiantes han puesto en marcha este proyecto práctico, en el que el punto de partida fue un debate, tras visualizar vídeos virales falsos que circulan por las redes sociales. El análisis histórico y epidemiológico del Síndrome del Aceite Tóxico (SAT / crisis del aceite de colza) sirvió para demostrar que las teorías conspirativas y los bulos sanitarios han existido siempre, con la única diferencia de que hoy en día las redes sociales actúan como altavoces inmediatos y masivos. También, se enfrentaron a otros mitos, desmontando el supuesto peligro de edulcorantes tan regulados como la sacarina o el aspartamo.

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Una vez analizado diferentes contenidos, han traducido toda esa evidencia científica para hacerla comprensible para toda la sociedad y han diseñado desde reels y pósters hasta cómics. Según explican las profesoras de la UMH Carmen Estevan y Mónica Benabent, este proyecto ha hecho reflexionar al estudiantado sobre los peligros de la desinformación y ha dejado clara la necesidad de acercar la ciencia a la sociedad.

Los datos recogidos en las encuestas finales de valoración han sido “muy positivos. Los propios estudiantes han hablado de la brecha entre lo que ellos estudian y lo que percibe la gente de a pie, que muchas veces no tiene cómo defenderse ante la desinformación”, han concluido las profesoras.