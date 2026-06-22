SINC / Yoana Kaloyanova 22 JUN 2026 - 13:34h.

Así lo concluye una investigación canadiense que atribuyen el patrón al potencial viral del contenido provocador y que genera controversia

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La protección solar es un tema que, a pesar del amplio consenso en la comunidad científica sobre sus beneficios, es cada vez más controversial. Uno de los principales responsables son las redes sociales. En España, el 94,8 % de los jóvenes asegura haber escuchado alguna afirmación falsa o engañosa relacionada con el sol, la piel o el cáncer cutáneo, según datos de la Fundación Piel Sana de la AEDV de este año.

Los investigadores realizaron un análisis de contenido de 971 de los videos de TikTok más vistos en los cinco hashtags más populares relacionados con protectores solares

Una nueva investigación de la Universidad de Alberta, Canadá estudia de cerca cómo el uso de protectores solares se promociona de forma abrumadora en los vídeos populares de TikTok. El principal hallazgo, publicado en la revista de acceso abierto PLOS Digital Health revela que el contenido que contiene información errónea sobre la salud relacionada con los protectores solares atrae una participación desproporcionadamente alta por parte de la audiencia.

Los investigadores realizaron un análisis de contenido de 971 de los videos de TikTok más vistos en los cinco hashtags más populares relacionados con protectores solares (#sunscreen, #sunscreenviral, #spf, #sunscreenreview y #sunprotection). Los videos se codificaron según la promoción de protectores solares, las críticas relacionadas con la salud y las métricas de participación de la audiencia, incluyendo visualizaciones, me gusta, compartidos y comentarios.

Atención desproporcionada

La gran mayoría de los videos incluidos en el estudio promovían el uso de protector solar (86,8%), y solo el 6% contenía críticas relacionadas con la salud. A pesar de esta pequeña proporción, los videos centrados en la crítica generaron, en promedio, una participación de la audiencia significativamente mayor en términos de 'me gusta', compartidos y comentarios en comparación con los videos que solo promocionaban.

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Se trata de un patrón que los investigadores atribuyen al enorme potencial viral del contenido provocador y que genera controversia. Cabe destacar que incluso la mayoría promocional representó una oportunidad perdida para la salud pública: el contenido sobre protectores solares en TikTok se centraba principalmente en los beneficios cosméticos y la promoción del producto, y solo el 6% de los videos mencionaba explícitamente la reducción del riesgo de cáncer.

Según los autores, la desinformación sobre protectores solares puede atraer una atención desproporcionada. “El auge de desinformación en TikTok constituye un motivo de preocupación no por la influencia general que ejerce en términos de producción de contenido, sino más bien por la fuerza con la que ciertas ideas erróneas sobre protectores solares calan en determinados públicos”, añaden.

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Tipos de desinformación

Alessandro Marcon, primer autor del estudio, tipifica a SINC los diferentes tipos de desinformación encontrados en TikTok en dos principales categorías: la protección solar previene los beneficios del sol y la protección solar causa daño.

En la primera categoría, hay varias afirmaciones, entre las cuales destacan el hecho de que “previene el bronceado y sus beneficios”, o que la exposición al sol sin protección “ayuda al cuerpo a producir vitamina D, a sanarse a sí mismo”. Además, dentro de esta categoría están las afirmaciones que insisten en que reaplicar protección solar es innecesario y que es “infundir miedo de forma alarmista”. Se opina que exposiciones cortas múltiples (de 15 a 30 minutos por vez) no son dañinas, y que el sol no es más tóxico que el protector solar y la comida dañina.

La segunda categoría recoge ideas que insisten que la protección solar causa daño. Entre ellas, bulos sobre su potencial de alteración hormonal, su toxicidad, la contaminación de la leche materna, e incluso es causante de cáncer o que su ingestión podría causar la muerte.

Marcon destaca la dificultad de entender si la popularidad de estos vídeos se debe al algoritmo de TikTok. “Una de las tantas peticiones por parte de los funcionarios de salud pública y los gobiernos es tener una mayor transparencia en torno al tipo de contenido que promueve. Nuestro estudio demuestra que los videos que afirman que el protector solar es dañino o que no beneficia a la salud recibieron, en promedio, una mayor interacción por parte de la audiencia que otros tipos de videos”.

Una tarea compartida

El primer autor recalca sobre la necesidad de acciones comunes contra la difusión de desinformación perjudicial. Según él, se trata de una tarea que “no debería recaer únicamente en las agencias de salud pública y sus equipos de comunicación. Podría decirse que TikTok tiene el papel más importante que desempeñar aquí para garantizar que su algoritmo no promueva ideas dañinas e inexactas (no científicas), incluso si el contenido es popular”.

Explica que se pueden mantener debates sobre si la eliminación de contenidos o el bloqueo de cuentas están justificados y en qué circunstancias. “Pero quizás lo más urgente y sencillo sea evaluar los enfoques de moderación respecto a la promoción de contenidos”, afirma.

Además, insiste en que si la comunicación de la salud pública quiere tener éxito en TikTok, necesita hablar el idioma de TikTok: “Debe adaptarse al medio incorporando sus elementos únicos y en tendencia del género específico para ciertos contextos (como el cuidado de la piel y el protector solar). Sin adaptar los mensajes al entorno de la red social, el contenido tendrá dificultades para captar la atención y la interacción de las audiencias”, concluye.