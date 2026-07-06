Celia Molina 06 JUL 2026 - 16:39h.

Fina es una maestra sevillana de 27 años que, tras ser diagnosticada de cáncer hace cuatro años, publicó un mensaje de despedida

Fina, la maestra de 27 años con cáncer, sobre sus últimos días en cuidados paliativos: "Me preparo para la siguiente vida"

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El pasado 27 de junio, Fina García, una maestra sevillana que fue diagnosticada de cáncer hace cuatro años, comunicó a sus seguidores que había llegado al final de su vida. A sus 27 años, anunció que "el cáncer había ganado la batalla" y que ella ya se encuentra en cuidados paliativos, con el objetivo de sentir el menor dolor posible hasta el día de su muerte.

Lejos de pasar estos últimos días sumida en la tristeza o la preocupación, Fina los está aprovechando al máximo, tal y como ha mostrado en su última publicación de Instagram. Ella misma ha asegurado que, en el hospital militar de Sevilla, la están "tratando como a una reina" y que, gracias a sus amigos y a la Fundación Ambulancia del Deseo, ha podido cumplir dos de los grandes sueños que tenía.

La ONG, que se encarga de cumplir los últimos deseos de los pacientes con enfermedades terminales, ha publicado un emotivo post en el que cuenta cómo llevaron a Fina a la playa de La Antilla, su gran deseo antes de morir.

"Fina dijo que había sido un día maravilloso"

"Fina deseaba volver a su lugar especial: la playa de La Antilla, en Huelva, un rincón lleno de recuerdos, amistad y momentos inolvidables compartidos con su familia y con las personas que más quiere. Al llegar, nos encontramos con una Fina radiante, guapísima y con una sonrisa capaz de iluminar toda la planta del hospital", han dicho desde la Fundación.

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"Fina y su hermana fueron relatando a Alicia, nuestra enfermera voluntaria, numerosas anécdotas vividas en La Antilla; con la emoción de saber que muchos de sus amigos la estaban esperando para recibirla. Juntos disfrutaron de un agradable paseo por el paseo marítimo, reviviendo recuerdos y creando otros nuevos que quedarán para siempre en la memoria de todos los presentes", han añadido.

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"Mis amigos han traído a mi cantante favortita"

"A la vuelta en el hospital, Fina seguía irradiando felicidad. Había cumplido con creces su deseo y así nos lo hizo saber en numerosas ocasiones. Nos despedimos de ella con un largo y sentido abrazo. No dejaba de repetir lo feliz que se sentía y lo maravilloso que había sido el día. La despedida, tanto de Fina como la de toda su familia, estuvo cargada de emoción y gratitud. Nos sentimos profundamente afortunados por haber podido formar parte de esta experiencia", concluye el post de Ambulancia del Deseo.

Los amigos de Fina, que la están acompañando durante estos días tan especiales, también han preparado emotivas sorpresas para ella: en el exterior del hospital, montaron un concierto privado de la cantante favorita de la maestra, Lía Kali, así como un festival de fuegos artificiales:

"Mis amigos, no tengo palabras. Me han regalado momentos que nunca olvidaré: fuegos artificiales de mis colores favoritos, recuerdos, aventuras y hasta conseguir que mi cantante favorita, Lía Kali, viniera a cantarme en privado. Un recuerdo que guardaré siempre", dice Fina en su último post. Y también agradece el gesto de Ambulancia del Deseo: "Gracias a Ambulancia del Deseo por devolverme a La Antilla, mi refugio. Soy del mar, de su arena fina, sus atardeceres, sus chiringuitos y todos los recuerdos que he creado allí desde que nací", ha concluido.