La desaparición de Francisco José fue denunciada el pasado 22 de julio tras perder la pista de este hombre de 46 años considerado como persona vulnerable

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Los cuerpos de seguridad del estado y la asociación SOS Desaparecidos mantienen activa la búsqueda de Francisco José S. S., un hombre de 46 años cuya desaparición fue denunciada tras perderse su pista el pasado 22 de julio en Castellón.

Según la información difundida por la asociación, Francisco José es una persona vulnerable, mide 1,65 metros de altura, tiene complexión normal y cabello rubio oscuro. En el momento de su desaparición vestía con pantalón corto de color claro y camisa verde.

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Desde SOS Desaparecidos solicitan la colaboración ciudadana para tratar de localizar a Francisco José o recabar cualquier información que pueda contribuir a esclarecer su paradero.

La colaboración ciudadana, fundamental

La colaboración ciudadana resulta fundamental en este tipo de casos, por lo que se recomienda comunicar cualquier información por los canales habilitados, evitando la difusión de rumores o datos no contrastados.

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Las personas que dispongan de algún dato relevante pueden ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.