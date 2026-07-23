Un equipo de investigadores estadounidenses ha hallado restos humanos en el coche de David Stévenin, desaparecido en 2018 en Francia

El giro en el caso de David Stévenin, desaparecido en 2018 en el País Vasco francés: encuentran su coche en un río con restos humanos

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UrtTras semanas y días de trabajo e investigación, la empresa estadounidense Adventures With Purpose, especializada en buscar coches en ríos y en lagos que están relacionados con casos de desapariciones, ha logrado un gran avance en la búsqueda de David Stévenin.

El coche de este joven cuyo rastro se perdió el 26 de septiembre de 2018 en la localidad francesa de Urt ha sido localizado en el fondo del río francés Adour, cerca de donde se perdió su pista.

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Encuentran el coche de David Stévenin

Lo más sorprendente ha sido que en en el interior del vehículo han aparecido restos humanos. El hallazgo, adelantado por 'Diario Vasco', obliga ahora a la Gendarmería francesa a determinar si esos restos pertenecen al desaparecido y qué sucedió para que su coche acabara sumergido en el río.

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La localización del turismo se produjo durante una operación llevada a cabo por el equipo estadounidense Adventures With Purpose, especializado en la búsqueda de vehículos relacionados con desapariciones en entornos acuáticos.

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El Renault Mégane negro fue localizado este pasado martes 21 de julio en el cauce del Adour, en Urt, en el País Vasco francés, después de que los buzos estadounidenses comenzaran a rastrear la zona el día anterior con equipos de sonar.

El dispositivo permitió detectar tres vehículos bajo el agua y, tras las comprobaciones realizadas, uno de ellos resultó ser el coche que conducía Stévenin cuando desapareció.

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Hallan restos humanos en el interior del coche

Ocho años después de su desaparición, el caso de la desaparición de David Stévenin, archivado en 2021 tras años sin resultados, vuelve a estar abierto.

En el interior del vehículo se han encontrado restos humanos, aunque por el momento no se ha confirmado a quién corresponden. Los análisis, incluidas las correspondientes pruebas de ADN, deberán establecer si se trata de David.

La posible identificación de los restos podría resolver uno de los grandes interrogantes del caso, aunque todavía quedan por reconstruir las circunstancias que rodearon la desaparición del joven.

La desaparición de este joven de 29 años

La desaparición de David Stévenin se remonta a la noche del 25 al 26 de septiembre de 2018 en Urt, cerca de Bayona.

El joven de 29 años había llegado a la zona unas semanas antes con la intención de instalarse allí y, después de pasar sus primeros días acampando, había encontrado alojamiento gracias a un conocido, según fuentes locales. La noche en la que se le perdió la pista se produjo una discusión en la vivienda y, poco después, el joven se marchó.

Stévenin salió al volante de su Renault Mégane negro acompañado de su perro y con su cartera como única pertenencia. Aquella fue la última vez que se tuvo constancia de su paradero. Su familia y su entorno no volvieron a recibir noticias suyas y, durante los meses siguientes, se sucedieron las búsquedas y las pesquisas para intentar localizarlo.

Ahora y tras casi ocho años desde que se produjese su desaparición, el hallazgo del vehículo en el río Adour abre una nueva fase en la investigación para la familia de David Stévenin logre conocer qué ocurrió con el joven.